Daniela Souza gana oro en Brasil y suma puntos rumbo a Los Ángeles 2028

Daniela Souza comenzó a acercarse nuevamente al escenario olímpico. La taekwondoín mexicana conquistó la medalla de oro en el Abierto de Brasil, un resultado que, además de colocarla en lo más alto del podio, le permitió sumar unidades importantes en el ranking rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. La mexicana tuvo que superar distintas rondas hasta instalarse en la final de la competencia brasileña, donde se encontró con la representante local Camilly Gosch. Ante el público brasileño, Souza mantuvo el control del combate y terminó por quedarse con la victoria para asegurar el título.

El triunfo le otorgó 20 puntos para el ranking olímpico. Antes de competir en Brasil, la mexicana aparecía en el puesto 29 de la clasificación, con 34.35 unidades, por lo que el resultado representa un avance dentro de la carrera que sostienen las atletas de su categoría para obtener una plaza rumbo a la próxima edición de los Juegos Olímpicos. La clasificación será uno de los principales objetivos de Souza durante este ciclo. De acuerdo con el criterio señalado para Los Ángeles 2028, las cinco primeras posiciones del ranking olímpico tendrán acceso directo a la justa veraniega, por lo que cada torneo representa una oportunidad para acumular puntos y reducir la distancia con ese grupo.

Souza ya conoce el camino para conseguir una plaza olímpica mediante el ranking. En el proceso hacia París 2024 logró colocarse entre las cinco mejores de su división y obtuvo su boleto directo. Sin embargo, su participación en la competencia francesa terminó antes de lo esperado después de ser descalificada tras haber conseguido la victoria en uno de sus combates. Ahora, la taekwondoín mexicana busca construir una nueva etapa en su carrera. A sus 27 años, mantiene el objetivo de regresar a unos Juegos Olímpicos y tener una nueva oportunidad de competir por una medalla. Su trayectoria incluye uno de los principales resultados del taekwondo mexicano en los últimos años: el campeonato mundial que consiguió en Guadalajara 2022. A ese logro se sumó el título obtenido en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, una corona que buscará defender durante este ciclo. También consiguió el oro en los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo 2026, por lo que el triunfo en Brasil se suma a una temporada en la que Souza continúa acumulando resultados y puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en Los Ángeles. El camino todavía contempla más competencias y oportunidades para modificar la clasificación. Por ahora, el oro en Brasil le permite a Daniela Souza dar otro paso dentro de ese proceso y mantener vigente el objetivo de disputar sus segundos Juegos Olímpicos.

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