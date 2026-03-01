México gana seis medallas en el Canada Open 2026 de taekwondo en Calgary; Daniela Souza conquista el oro
La delegación mexicana brilló en el Abierto de Taekwondo de Canadá 2026 al sumar un oro, una plata y cuatro bronces en Calgary, con Daniela Souza como figura en la categoría -49 kg
La selección mexicana de taekwondo se destacó en el Abierto de Taekwondo Canada Open 2026, celebrado en Calgary, donde conquistó un total de seis medallas entre las distintas divisiones de combate.
La atleta Daniela Souza, originaria de Zapopan, México, fue la protagonista principal al ganar la medalla de oro en la categoría de -49 kg, consolidándose nuevamente como una de las principales figuras del taekwondo mexicano en el circuito internacional.
Souza, quien cuenta con un amplio palmarés internacional —incluyendo medallas en campeonatos mundiales y panamericanos— dominó la final del torneo ante la competidora local para subir a lo más alto del podio en Calgary.
Además del oro de Daniela Souza, la delegación azteca obtuvo:
Plata para Leslie Soltero en la categoría de -67 kg, tras una final disputada.
Bronce para Mariana Zambrano y Lucero Gallo, ambas con destacadas actuaciones en sus divisiones.
Bronce para Paloma García en la división +73 kg.
Bronce para Carlos Sansores en la categoría +87 kg, aportando experiencia al equipo mexicano.
Con estos resultados, México refuerza su competitividad en torneos internacionales de taekwondo y continúa el proceso de consolidación de sus atletas rumbo a futuras competiciones del calendario mundial.