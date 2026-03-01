México gana seis medallas en el Canada Open 2026 de taekwondo en Calgary; Daniela Souza conquista el oro

La selección mexicana de taekwondo se destacó en el Abierto de Taekwondo Canada Open 2026, celebrado en Calgary, donde conquistó un total de seis medallas entre las distintas divisiones de combate.

La atleta Daniela Souza, originaria de Zapopan, México, fue la protagonista principal al ganar la medalla de oro en la categoría de -49 kg, consolidándose nuevamente como una de las principales figuras del taekwondo mexicano en el circuito internacional.

Souza, quien cuenta con un amplio palmarés internacional —incluyendo medallas en campeonatos mundiales y panamericanos— dominó la final del torneo ante la competidora local para subir a lo más alto del podio en Calgary.

