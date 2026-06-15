De LinkedIn al Mundial: la increíble historia del capitán de Cabo Verde que fue reclutado por mensaje

Sin embargo, las historias extraordinarias de Cabo Verde no se limitan a lo que ocurre dentro del terreno de juego. Una de las más llamativas tiene como protagonista a Roberto Carlos Lopes , conocido futbolísticamente como Pico Lopes , uno de los capitanes del equipo y dueño de un recorrido poco convencional hacia la selección nacional.

La Selección de Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026. El conjunto africano protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al empatar 0-0 ante España , una de las principales candidatas al título, y sumar así el primer punto mundialista de su historia.

Nacido en Irlanda e hijo de un caboverdiano, Lopes jamás imaginó que una red social orientada al mundo laboral cambiaría el rumbo de su carrera. Mientras estudiaba en la universidad, mantenía una cuenta en LinkedIn para asuntos académicos y profesionales, sin sospechar que sería la puerta de entrada al futbol internacional.

Todo comenzó cuando recibió un mensaje de una cuenta desconocida escrito en portugués. Al no comprenderlo y pensar que se trataba de spam, decidió ignorarlo. Sin embargo, nueve meses después volvió a recibir un mensaje del mismo remitente, esta vez en inglés.

El autor del mensaje era Rui Águas, entonces entrenador de la selección de Cabo Verde, quien buscaba convencerlo de representar al país africano gracias a la nacionalidad de su padre.

Aunque Lopes había formado parte de la selección sub-19 de Irlanda, nunca logró consolidarse en categorías mayores. Ante la oportunidad que le ofrecía Cabo Verde, decidió aceptar el llamado y emprender una nueva aventura internacional.

La decisión terminó marcando su carrera. Con el paso de los años, Pico se convirtió en una pieza fundamental del equipo, disputó dos Copas Africanas de Naciones y se consolidó como uno de los líderes del vestidor. Actualmente, bajo las órdenes del seleccionador Pedro Leitao Brito, “Bubista”, porta el gafete de capitán.

El mayor logro llegó con la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026, donde quedó ubicado en uno de los grupos más exigentes junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.