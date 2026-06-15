De LinkedIn al Mundial: la increíble historia del capitán de Cabo Verde que fue reclutado por mensaje

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    De LinkedIn al Mundial: la increíble historia del capitán de Cabo Verde que fue reclutado por mensaje
    Ante la oportunidad que le ofrecía Cabo Verde, “Pico” Lopes decidió aceptar el llamado y emprender una nueva aventura internacional. FOTO: X

Roberto “Pico” Lopes, de Cabo Verde, recibió una invitación para representar al país africano a través de esa red de profesionales. Hoy lidera a la selección que sorprendió al empatar con España

La Selección de Cabo Verde se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la Copa Mundial 2026. El conjunto africano protagonizó una de las mayores sorpresas del torneo al empatar 0-0 ante España, una de las principales candidatas al título, y sumar así el primer punto mundialista de su historia.

Sin embargo, las historias extraordinarias de Cabo Verde no se limitan a lo que ocurre dentro del terreno de juego. Una de las más llamativas tiene como protagonista a Roberto Carlos Lopes, conocido futbolísticamente como Pico Lopes, uno de los capitanes del equipo y dueño de un recorrido poco convencional hacia la selección nacional.

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Nacido en Irlanda e hijo de un caboverdiano, Lopes jamás imaginó que una red social orientada al mundo laboral cambiaría el rumbo de su carrera. Mientras estudiaba en la universidad, mantenía una cuenta en LinkedIn para asuntos académicos y profesionales, sin sospechar que sería la puerta de entrada al futbol internacional.

Todo comenzó cuando recibió un mensaje de una cuenta desconocida escrito en portugués. Al no comprenderlo y pensar que se trataba de spam, decidió ignorarlo. Sin embargo, nueve meses después volvió a recibir un mensaje del mismo remitente, esta vez en inglés.

El autor del mensaje era Rui Águas, entonces entrenador de la selección de Cabo Verde, quien buscaba convencerlo de representar al país africano gracias a la nacionalidad de su padre.

Aunque Lopes había formado parte de la selección sub-19 de Irlanda, nunca logró consolidarse en categorías mayores. Ante la oportunidad que le ofrecía Cabo Verde, decidió aceptar el llamado y emprender una nueva aventura internacional.

La decisión terminó marcando su carrera. Con el paso de los años, Pico se convirtió en una pieza fundamental del equipo, disputó dos Copas Africanas de Naciones y se consolidó como uno de los líderes del vestidor. Actualmente, bajo las órdenes del seleccionador Pedro Leitao Brito, “Bubista”, porta el gafete de capitán.

El mayor logro llegó con la histórica clasificación de Cabo Verde al Mundial 2026, donde quedó ubicado en uno de los grupos más exigentes junto a España, Uruguay y Arabia Saudita.

Pese a los pronósticos que lo señalaban como uno de los equipos más débiles de la zona, el conjunto africano sorprendió en su debut al contener a España durante los 90 minutos y rescatar un empate sin goles que ya forma parte de las páginas más memorables de esta Copa del Mundo.

Para Pico Lopes, todo comenzó con un mensaje que estuvo cerca de borrar. Hoy, esa notificación ignorada se transformó en una de las historias más insólitas y fascinantes del Mundial.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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