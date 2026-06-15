La FIFA cede y permitirá preguntas y traducción al español en todas las conferencias del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    La FIFA cede y permitirá preguntas y traducción al español en todas las conferencias del Mundial 2026
    A Achraf Hakimi de Marruecos no se le permitió expresarse en español, al igual que otros futbolistas, lo que generó polémica. FOTO: EFE

El organismo rector del futbol garantizará la traducción al español en todas las conferencias de prensa tras la polémica generada por jugadores que deseaban responder en ese idioma y no pudieron hacerlo

La FIFA decidió incorporar el español como idioma oficial de traducción en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026, una medida que llega después de la controversia generada por varios futbolistas que manifestaron su deseo de responder en español durante sus comparecencias ante los medios.

De acuerdo con información de EFE, el organismo rector del futbol revisó el protocolo que venía aplicando en el torneo, el cual contemplaba traductores en los idiomas de las dos selecciones participantes, además del inglés como lengua universal. En los encuentros disputados en México ya existía traducción al español, pero esta no estaba garantizada en el resto de las sedes.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol-internacional/uruguay-rescata-empate-ante-arabia-saudita-en-su-debut-del-mundial-2026-BG21413222

La discusión cobró fuerza tras las conferencias previas a los partidos de Marruecos contra Brasil y Países Bajos frente a Japón. En esos eventos, jugadores como Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong mostraron disposición para responder preguntas en español formuladas por periodistas hispanohablantes, aunque el protocolo oficial no lo contemplaba.

En el caso de las ruedas de prensa celebradas en el MetLife Stadium, estuvieron disponibles cinco idiomas: francés y árabe por Marruecos, portugués e italiano —este último debido al técnico brasileño Carlo Ancelotti— además del inglés.

La FIFA había justificado este sistema al señalar que buscaba facilitar la comprensión de las conferencias para los asistentes de los países involucrados y para quienes seguían las transmisiones de manera remota a través de las plataformas oficiales del torneo.

Sin embargo, la reacción de medios y periodistas llevó al organismo a reconsiderar su postura. La FIFA tomó en cuenta la amplia presencia de prensa hispanohablante en la Copa del Mundo, así como la cantidad de futbolistas de primer nivel que dominan el español por su paso por ligas de habla hispana.

El caso de Hakimi resulta especialmente significativo, ya que nació en Madrid y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid CF. Por su parte, Vinícius acumula ocho temporadas en el conjunto merengue, mientras que De Jong ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en el FC Barcelona, circunstancias que les han permitido expresarse con fluidez en español.

Con este ajuste, la FIFA busca facilitar la comunicación entre jugadores y medios de habla hispana, además de responder a una demanda que cobró relevancia durante las primeras jornadas del Mundial 2026.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Marruecos
México
Japón

Personajes


Carlo Ancelotti

Organizaciones


Real Madrid
FIFA
FC Barcelona

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
CORTESÍA TV AZTECA/CUARTOSCURO

Morena quiere a Salinas Pliego de candidato
Claudia Sheinbaum respondió a las declaraciones de Sara Carter sobre presuntos vínculos entre funcionarios y crimen organizado. La presidenta destacó que México mantiene diálogo institucional con Estados Unidos.

‘No entraré a debate’... Sheinbaum responde a declaraciones de Sara Carter sobre vínculo entre funcionarios y el crimen organizado en México
Carlos Orocio Cruz, expresidente municipal de San Juan Quiahije, y su hijo Celestino fueron asesinados a balazos en una obra en construcción de Oaxaca.

Asesinan a expresidente municipal de San Juan Quiahije y a su hijo en Oaxaca; Fiscalía abre investigación

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir

El deporte en Saltillo lucha, corre y taclea por sobrevivir
Un nuevo frente frío ingresará sobre el norte mexicano, interaccionará con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera.

Se aproxima Frente Frío fuera de temporada a México, azotará con heladas, lluvias torrenciales, y fuertes vientos a estos estados
Con la llegada de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) muchos solicitantes de la pensión tienen la certeza de acceder a pagos más altos.

Pensión IMSS 2026: Así es el nuevo pago seguro de la Modalidad 40 contra errores
Dr. Simi dedicó una emotiva despedida a Oliver Tree tras su muerte en un accidente aéreo. Fans recuerdan su vínculo con México.

Dr. Simi se despide de Oliver Tree... ‘Te llevas una parte del corazón de México’
El partido que tuvo lugar en Atlanta se fue en blanco con cero goles.

Frustrante debut para España en el Mundial 2026: Cabo Verde rescata un histórico empate sin goles