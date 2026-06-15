La FIFA cede y permitirá preguntas y traducción al español en todas las conferencias del Mundial 2026

De acuerdo con información de EFE, el organismo rector del futbol revisó el protocolo que venía aplicando en el torneo, el cual contemplaba traductores en los idiomas de las dos selecciones participantes, además del inglés como lengua universal. En los encuentros disputados en México ya existía traducción al español, pero esta no estaba garantizada en el resto de las sedes.

La FIFA decidió incorporar el español como idioma oficial de traducción en todas las conferencias de prensa del Mundial 2026, una medida que llega después de la controversia generada por varios futbolistas que manifestaron su deseo de responder en español durante sus comparecencias ante los medios.

La discusión cobró fuerza tras las conferencias previas a los partidos de Marruecos contra Brasil y Países Bajos frente a Japón. En esos eventos, jugadores como Achraf Hakimi, Vinícius Júnior y Frenkie de Jong mostraron disposición para responder preguntas en español formuladas por periodistas hispanohablantes, aunque el protocolo oficial no lo contemplaba.

En el caso de las ruedas de prensa celebradas en el MetLife Stadium, estuvieron disponibles cinco idiomas: francés y árabe por Marruecos, portugués e italiano —este último debido al técnico brasileño Carlo Ancelotti— además del inglés.

La FIFA había justificado este sistema al señalar que buscaba facilitar la comprensión de las conferencias para los asistentes de los países involucrados y para quienes seguían las transmisiones de manera remota a través de las plataformas oficiales del torneo.

Sin embargo, la reacción de medios y periodistas llevó al organismo a reconsiderar su postura. La FIFA tomó en cuenta la amplia presencia de prensa hispanohablante en la Copa del Mundo, así como la cantidad de futbolistas de primer nivel que dominan el español por su paso por ligas de habla hispana.

El caso de Hakimi resulta especialmente significativo, ya que nació en Madrid y se formó en las categorías inferiores del Real Madrid CF. Por su parte, Vinícius acumula ocho temporadas en el conjunto merengue, mientras que De Jong ha desarrollado gran parte de su carrera reciente en el FC Barcelona, circunstancias que les han permitido expresarse con fluidez en español.

Con este ajuste, la FIFA busca facilitar la comunicación entre jugadores y medios de habla hispana, además de responder a una demanda que cobró relevancia durante las primeras jornadas del Mundial 2026.