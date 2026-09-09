De olvidado por los Yankees a figura de los Rockies: la revancha de TJ Rumfield

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    De olvidado por los Yankees a figura de los Rockies: la revancha de TJ Rumfield
    Tj Rumfield lidera a los novatos de la Liga Nacional en porcentaje de embasado y es candidato a llevarse el premio de Novato del Año. FOTO: ESPECIAL

El primera base fue enviado a Colorado en enero a cambio del relevista Ángel Chivilli. Meses después, suma 15 jonrones y 67 carreras producidas; es candidato a Novato del Año

Lo que para los Yankees de Nueva York parecía una operación secundaria terminó convirtiéndose en una de las historias más llamativas de la temporada. TJ Rumfield, un primera base zurdo de 26 años que no encontró espacio en el Bronx, llegó a los Rockies de Colorado en enero y aprovechó la oportunidad para convertirse en uno de los novatos más destacados de la Liga Nacional.

El movimiento se concretó el 28 de enero de 2026, cuando Nueva York envió a Rumfield a Colorado a cambio del lanzador derecho dominicano Ángel Chivilli. En ese momento, el inicialista tenía pocas posibilidades de jugar con los Yankees debido a la competencia en la primera base, particularmente con Ben Rice, otro bateador zurdo.

En Colorado, sin embargo, encontró exactamente lo que necesitaba: oportunidad y continuidad. Rumfield respondió desde el inicio y terminó ganando el reconocimiento como Novato del Mes de la Liga Nacional en mayo y junio. En mayo, por ejemplo, bateó para .310 con porcentaje de embasarse de .400, cuatro cuadrangulares y 12 carreras producidas.

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Sus números actuales explican por qué su nombre aparece en la conversación por el Novato del Año de la Liga Nacional. De acuerdo con los registros oficiales, Rumfield acumula 146 hits, 15 jonrones y 67 carreras impulsadas, con promedio de .299, porcentaje de embasarse de .389 y OPS de .849. Es, además, uno de los principales novatos de la Nacional en promedio y OBP.

Pero su producción no depende únicamente de jugar en Coors Field. Uno de los argumentos más importantes para medir su impacto es que también ha respondido como visitante. Según datos citados por The New York Post, Rumfield registra un OPS de .807 fuera de casa, una cifra que refuerza la idea de que su rendimiento no es simplemente producto de las condiciones ofensivas del estadio de Colorado.

LA ‘VUELTA’ AL YANKEE STADIUM

La historia adquirió todavía más simbolismo esta semana. Rumfield regresó al Yankee Stadium por primera vez como jugador de los Rockies, apenas unos meses después de que los Yankees decidieran enviarlo a Colorado.

El martes 8 de septiembre apareció como tercer bate y primera base de los Rockies, frente al equipo que todavía posee los derechos del recuerdo de su desarrollo profesional. Colorado terminó perdiendo 5-3, pero Rumfield volvió a ocupar un lugar importante en el lineup.

El regreso también permitió dimensionar el cambio. Mientras Rumfield se convirtió en una pieza regular de Colorado, Chivilli no ha podido establecerse con los Yankees, en buena medida debido a problemas de salud que han frenado su desarrollo.

Por eso, lo que inicialmente parecía un intercambio menor empieza a adquirir otra dimensión. Los Rockies consiguieron a un jugador que necesitaba una oportunidad y los Yankees dejaron salir a un bateador que terminó encontrando su lugar lejos del Bronx.

Rumfield fue seleccionado originalmente por los Phillies en la ronda 12 del Draft de 2021 y posteriormente pasó a la organización de los Yankees. Tras varios años en las ligas menores, finalmente encontró en Colorado el escenario para demostrar lo que podía hacer.

Ahora, con la temporada en su recta final, el inicialista no solamente pelea por cerrar con números importantes su primer año en las Mayores. También intenta convertir una oportunidad que parecía improbable en el inicio de una carrera de largo alcance en Colorado.

Y mientras los Yankees continúan con su pelea por la postemporada, en el Bronx seguramente no pasa desapercibido que aquel jugador que no tenía espacio en su roster ahora es uno de los novatos más productivos de la Liga Nacional. Para Rumfield, la revancha no necesita palabras: está escrita en sus números.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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