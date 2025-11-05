¿Del cielo al Infierno? Santos Laguna escucha ofertas del Toluca por Carlos Acevedo

Por varios torneos, Carlos Acevedo se ha consolidado como uno de los jugadores más importantes y emblemáticos de Santos Laguna. El arquero, surgido de las fuerzas básicas del club, no solo ha sido capitán y líder dentro del vestidor, sino también uno de los porteros más regulares y destacados de la Liga MX en los últimos años.

De acuerdo con información de Ignacio “Fantasma” Suárez, la directiva lagunera estaría dispuesta a escuchar ofertas por su guardameta estrella, fijando su precio de salida en alrededor de 5 millones de dólares. Entre los clubes interesados destaca Toluca, que lo tendría en la mira para reforzar su portería de cara al próximo torneo.

A sus 28 años, Acevedo ha mantenido un rendimiento sobresaliente incluso después de superar lesiones importantes, lo que le ha permitido volver a ser convocado por la Selección Mexicana, donde busca consolidarse como una de las opciones rumbo al Mundial de 2026.

Según datos del portal especializado Transfermarkt.uk, el valor de mercado del arquero se estima en 3.5 millones de euros, una cifra que refleja su trayectoria, liderazgo y proyección internacional.

Santos Laguna, consciente del peso que Acevedo tiene dentro del club y entre la afición, analizará con cautela cualquier propuesta, ya que su posible salida marcaría el fin de una era para la institución lagunera.

¿QUIÉN ES CARLOS ACEVEDO?

Carlos Acevedo López nació en Torreón, Coahuila, el 19 de abril de 1996, y desde joven se integró a las fuerzas básicas de Santos Laguna, donde mostró condiciones excepcionales como guardameta. Debutó en Primera División en 2016 bajo la dirección de Luis Zubeldía, y con el paso de las temporadas se consolidó como titular indiscutible.

Su liderazgo lo llevó a convertirse en capitán del equipo, guiando a Santos en liguillas y siendo pieza fundamental en torneos como el Guardianes 2021, donde el club llegó hasta la final. Además, Acevedo ha sido reconocido por su carisma, reflejos rápidos y gran capacidad de mando en el área.

En el ámbito internacional, ha sido convocado en diversas ocasiones por la Selección Mexicana, participando en encuentros amistosos y torneos como la Copa Oro 2023, donde compartió vestidor con figuras consolidadas del Tri.