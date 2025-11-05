Canadá busca convencer a Marcelo Flores: el jugador de Tigres podría cambiar de selección

La selección de Canadá analiza la posibilidad de incorporar a Marcelo Flores, futbolista de Tigres, a sus entrenamientos durante la siguiente Fecha FIFA. El mediocampista, nacido en territorio canadiense y con doble nacionalidad, aún es elegible para representar a ese país, pese a haber debutado con la Selección Mexicana.

De acuerdo con los reglamentos de la FIFA, un jugador puede solicitar el cambio de Federación siempre que no haya disputado tres partidos oficiales con su primera selección. En el caso de Flores, solo ha participado en uno, por lo que mantiene abierta la puerta para representar a Canadá.

El encuentro que cuenta en su historial con el Tricolor fue bajo la dirección de Gerardo Martino, en un duelo de la Concacaf Nations League frente a Surinam, celebrado en Torreón. En aquel partido, el mediocampista falló un penalti, momento que lo marcó en su debut oficial.