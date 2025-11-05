Canadá busca convencer a Marcelo Flores: el jugador de Tigres podría cambiar de selección

Aunque ya debutó con México, las reglas de la FIFA le permiten cambiar de Federación, ya que solo ha disputado un partido oficial con el Tricolor

La selección de Canadá analiza la posibilidad de incorporar a Marcelo Flores, futbolista de Tigres, a sus entrenamientos durante la siguiente Fecha FIFA. El mediocampista, nacido en territorio canadiense y con doble nacionalidad, aún es elegible para representar a ese país, pese a haber debutado con la Selección Mexicana.

De acuerdo con los reglamentos de la FIFA, un jugador puede solicitar el cambio de Federación siempre que no haya disputado tres partidos oficiales con su primera selección. En el caso de Flores, solo ha participado en uno, por lo que mantiene abierta la puerta para representar a Canadá.

El encuentro que cuenta en su historial con el Tricolor fue bajo la dirección de Gerardo Martino, en un duelo de la Concacaf Nations League frente a Surinam, celebrado en Torreón. En aquel partido, el mediocampista falló un penalti, momento que lo marcó en su debut oficial.

Posteriormente, Jaime Lozano lo consideró dentro de la convocatoria para la Copa América, pero no vio actividad durante el torneo. A partir de entonces, su presencia en las listas del combinado nacional se redujo.

Durante la etapa de Javier Aguirre como entrenador interino del Tri, Flores fue llamado para los amistosos frente a Canadá y Uzbekistán, aunque tampoco tuvo minutos. Desde esa fecha, el futbolista no ha vuelto a ser considerado por el cuerpo técnico.

En el plano de clubes, el jugador no atraviesa su mejor momento con Tigres, donde ha perdido protagonismo y ya no es titular. Esta situación podría influir en su decisión de atender la invitación de la federación canadiense, que buscaría convencerlo de sumarse a su proyecto rumbo al proceso mundialista.

La prensa en Canadá ha reportado que la federación contempla invitarlo únicamente para entrenar con el grupo, sin posibilidad de que dispute encuentros oficiales. Sin embargo, esta primera aproximación podría marcar el inicio de un intento formal por “reclutar” al futbolista para los próximos años.

A sus 21 años, Marcelo Flores deberá decidir si mantiene su vínculo con México o explora una nueva oportunidad con el país donde nació.

