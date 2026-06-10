Denuncian presunta estafa por venta de boletos del Mundial 2026 vinculada a hermano de Héctor Moreno

A unas horas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en redes sociales circula una denuncia relacionada con la presunta venta irregular de boletos para partidos del torneo, incluido el encuentro inaugural en el Estadio Azteca. De acuerdo con los testimonios difundidos en plataformas digitales, César Moreno, hermano del exseleccionado nacional Héctor Moreno, habría ofrecido entradas para distintos partidos del Mundial, las cuales no habrían sido entregadas a quienes realizaron los pagos.

DENUNCIAN ESTAFA REALIZADA POR HERMANO DE HÉCTOR MORENO CON BOLETOS DEL MUNDIAL EN REDES SOCIALES La acusación cobró notoriedad tras la publicación de un video en TikTok por parte de la usuaria Sugey Valencia, quien relató que ella, su esposo y otras personas habrían adquirido boletos para la inauguración y otros encuentros del torneo sin recibir los accesos correspondientes. “Íbamos al Mundial y terminamos sin boletos, sin viaje y sin dinero aproximadamente un año mi esposo y yo compramos boletos para ir a la inauguración del Mundial 2026 y también pues para otros partidos no fuimos los únicos también compraron mi cuñado mi tío y varios amigos pues de mi esposo la persona que nos vendió los boletos fue César Moreno hermano de Héctor Moreno exjugador de la Selección Mexicana y lo menciono porque obviamente pues eso nos generó confianza”, contó Sugey Valencia en TikTok. La usuaria agregó que durante meses se les informó sobre supuestos procesos de entrega de boletos sin que estos se concretaran. “Durante durante meses estuvimos esperando pues que los boletos... pero nunca nos entregaron los boletos oficiales, nunca vimos comprobantes claros y nunca hubo una respuesta concreta”, señaló en el video.

HERMANO DE HÉCTOR MORENO HABRÍA SOLICITADO PAGOS ADICIONALES PARA ENTREGAR BOLETOS DEL MUNDIAL 2026 En el mismo testimonio, la denunciante afirmó que posteriormente se les habría solicitado un pago adicional para la entrega de los boletos. “Según él, ahora se necesitaba pagar casi el doble de lo que ya habíamos dado por persona. O sea, a un día del viaje, a tres días de de la inauguración del Mundial y sin comprobantes, sin boleto y pidiendo más dinero”, expresó. También indicó que el grupo afectado estaría integrado por varias decenas de personas. “Según lo que han compartido, hay alrededor de 50 o más personas afectadas”, añadió. NO SOLO SE QUEDARON SIN BOLETOS, AFECTADA SEÑALA PERDIDA DE GASTOS RELACIONADOS CON EL VIAJE La usuaria señaló que la situación habría derivado en la pérdida de gastos relacionados con el viaje, como transporte y hospedaje, además de la falta de entrega de los boletos adquiridos. “Hoy... ya perdimos vuelo, estancia, planes, ilusión y dinero. Y los boletos ni sus luces”, mencionó. De acuerdo con lo expuesto en el video, los pagos habrían sido realizados bajo la promesa de conseguir entradas para distintos partidos del torneo. “Esto, la neta, no es como que un simple trámite que salió mal. Esto ya es muchísimo más grave. La explicación que se nos ha dado es que el dinero supuestamente se entregó a la Federación, pero a este hasta este momento pues no hay comprobantes, como les digo. No hay boletos y pues no ha habido una devolución.” Solicitud de aclaración y seguimiento del caso En su mensaje, la denunciante pidió una respuesta directa a la persona señalada como intermediaria en la supuesta venta de boletos, así como la devolución del dinero en caso de no haberse concretado la entrega de entradas. “Lo que estamos pidiendo es muy claro, que César Moreno responda y que nos regrese el dinero”, dijo.

También solicitó la intervención de personas cercanas a la figura pública mencionada en la denuncia, con el objetivo de obtener una respuesta sobre el caso. “Y si tú también fuiste afectado o conoces a alguien que compró boletos por este mismo medio, pues escríbeme o ayúdame a compartir este video y etiquetar a Héctor Moreno para que esto llegue a quien tenga que llegar. Pues esto no se termina aquí. Les voy a ir contando si nos responden, si nos regresan el dinero y en qué concluye todo esto. Porque pues ya no se trata solo de un viaje perdido, como les decía.” “Se trata de muchas personas que confiaron, pagaron y hoy siguen sin boletos, sin respuesta y sin su dinero.” El caso ha sido difundido principalmente a través de plataformas como TikTok, donde usuarios han compartido el testimonio y reportes de posibles personas afectadas, aunque hasta el momento no se ha informado de una postura oficial de los señalados en la denuncia.

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