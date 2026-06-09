$!Mundial 2026 en México: cómo llegar desde los aeropuertos al Estadio Azteca, Akron y BBVA para los partidos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará el próximo 11 de junio y México volverá a ocupar un papel central en la organización del torneo al convertirse, junto con Estados Unidos y Canadá, en uno de los países anfitriones. Las ciudades de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey recibirán partidos de fase de grupos y encuentros de eliminación directa, por lo que miles de aficionados ya planean sus traslados entre aeropuertos, hoteles y estadios. Ante la expectativa de una importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales, conocer las opciones de transporte disponibles para llegar a los inmuebles mundialistas se ha convertido en uno de los aspectos relevantes para quienes asistirán a los encuentros para vivir la Copa Mundial de la FIFA.

CÓMO LLEGAR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO AL ESTADIO AZTECA La principal sede mexicana será el Estadio Ciudad de México, nombre que utilizará durante la Copa del Mundo y que corresponde al histórico Estadio Azteca. El inmueble será escenario del partido inaugural del torneo y cuenta con capacidad cercana a los 87 mil espectadores. Los aficionados que arriben al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) podrán trasladarse mediante automóvil particular, taxi o aplicaciones de transporte. El recorrido contempla vialidades como Circuito Interior y Calzada de Tlalpan hasta llegar a la zona sur de la capital del país. En condiciones normales de tránsito, el trayecto puede realizarse en aproximadamente entre 45 minutos y 1 hora, aunque durante los días de partido los tiempos podrían aumentar debido a la concentración de asistentes. También se prevé una mayor demanda de espacios de estacionamiento en las inmediaciones del estadio.

CÓMO LLEGAR AL ESTADIO AZTECA DESDE EL AICM EN TRANSPORTE PÚBLICO Para quienes busquen alternativas de menor costo, el transporte público ofrece diversas conexiones. Una de las rutas más utilizadas consiste en combinar las Líneas 5, 9 y 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro con el Tren Ligero, cuya estación se localiza a pocos metros del inmueble. Asimismo, existen opciones mediante el sistema Metrobús y otros servicios de transporte colectivo que permiten conectar con la zona del estadio desde distintos puntos de la ciudad. CÓMO LLEGAR AL ESTADIO AKRON EN GUADALAJARA DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA La segunda sede mexicana será el Estadio Akron, ubicado en Zapopan, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. El recinto tiene capacidad para aproximadamente 49 mil espectadores y será escenario de varios encuentros del torneo, incluido uno de la Selección Mexicana. Desde el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla, los visitantes podrán trasladarse por las principales avenidas metropolitanas hacia la zona del Bosque de la Primavera, donde se encuentra el estadio. El tiempo estimado de recorrido en automóvil es de alrededor de 40 minutos bajo condiciones favorables de circulación.

En materia de transporte público, Guadalajara cuenta con opciones a través del sistema Macrobús y rutas complementarias que permiten llegar a las inmediaciones del inmueble. Dependiendo del horario y la demanda de usuarios, el trayecto puede realizarse en aproximadamente 40 minutos. Las autoridades prevén que la combinación de sistemas de transporte masivo y rutas alimentadoras facilite la movilidad de miles de asistentes durante las semanas de competencia. CÓMO LLEGAR AL ESTADIO BBVA EN MONTERREY DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL GENERAL MARIANO ESCOBEDO La tercera sede mexicana será Monterrey, donde el Estadio BBVA, conocido como el Gigante de Acero, albergará diversos encuentros mundialistas. Ubicado en el municipio de Guadalupe, el inmueble destaca por su infraestructura y por su cercanía con el Cerro de la Silla, uno de los símbolos de la capital de Nuevo León. Los aficionados que lleguen al Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo podrán trasladarse mediante automóvil a través de las principales vías metropolitanas. El recorrido suele tomar entre 30 y 40 minutos, dependiendo de las condiciones del tráfico.

Otra alternativa consiste en utilizar la Ruta Express Y Griega y posteriormente conectar con la Línea 1 del sistema Metrorrey hasta la estación Exposición. Desde ese punto, los asistentes deberán recorrer a pie una distancia corta para llegar al estadio. Esta modalidad es una de las más utilizadas por habitantes de la zona metropolitana y podría registrar una alta demanda durante el desarrollo de la Copa del Mundo.

CALENDARIO DE PARTIDOS EN CIUDAD DE MÉXICO, GUADALAJARA Y MONTERREY Además de planificar hospedajes y transportes, los aficionados deberán considerar el calendario de actividades en cada ciudad. La Ciudad de México albergará el partido inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio, además de otros compromisos correspondientes a la fase de grupos y rondas eliminatorias.

Guadalajara recibirá encuentros destacados, entre ellos el partido entre México y República de Corea, mientras que Monterrey tendrá actividad con selecciones como Suecia, Túnez, Japón y Sudáfrica. Con millones de visitantes previstos para el torneo, la movilidad será uno de los elementos clave para la operación del Mundial 2026 en territorio mexicano. Las opciones de transporte público, traslados privados y rutas de conexión entre aeropuertos y estadios forman parte de la planeación que realizan autoridades y organizadores para atender la demanda generada por la máxima competencia del futbol internacional.

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