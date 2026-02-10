Deporte, formación y turismo: Saltillo será sede de los Juegos Lasallistas 2026

Saltillo se alista para vivir una de las justas deportivas escolares más importantes del país con la realización de los Juegos Deportivos Lasallistas 2026, que se celebrarán del 30 de abril al 4 de mayo, en el marco del 90 aniversario del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, institución que ha marcado generaciones a través de la educación integral y el deporte.

La presentación oficial del evento contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y educativas, entre ellas Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; así como representantes de turismo, deporte y convenciones de Saltillo.

Durante su intervención, Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, destacó que estos juegos representan una oportunidad para mostrar la infraestructura, organización, seguridad y hospitalidad de la ciudad, además de generar un impacto positivo en los sectores turístico, hotelero, gastronómico y comercial.

Por su parte, el hermano Luis Arturo Dávila de León, director general del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, subrayó que los Juegos Lasallistas son un espacio de formación del carácter, donde valores como la disciplina, la solidaridad, la fraternidad y la camaradería se viven dentro y fuera de la cancha, en equilibrio con el desarrollo humano y físico de los estudiantes.