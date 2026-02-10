Deporte, formación y turismo: Saltillo será sede de los Juegos Lasallistas 2026

Deportes
/ 10 febrero 2026
    Deporte, formación y turismo: Saltillo será sede de los Juegos Lasallistas 2026
    Autoridades educativas y de turismo presentaron los Juegos Lasallistas 2026. FOTO: LUIS MELÉNDEZ

La capital coahuilense albergará a más de seis mil atletas de distintos estados para los Juegos Deportivos Lasallistas, en el marco del 90 aniversario del Colegio Ignacio Zaragoza, del 30 de abril al 4 de mayo

Saltillo se alista para vivir una de las justas deportivas escolares más importantes del país con la realización de los Juegos Deportivos Lasallistas 2026, que se celebrarán del 30 de abril al 4 de mayo, en el marco del 90 aniversario del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, institución que ha marcado generaciones a través de la educación integral y el deporte.

La presentación oficial del evento contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y educativas, entre ellas Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila; Antonio Cepeda Licón, director del Instituto Estatal del Deporte; así como representantes de turismo, deporte y convenciones de Saltillo.

Durante su intervención, Enrique López Aguirre, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, destacó que estos juegos representan una oportunidad para mostrar la infraestructura, organización, seguridad y hospitalidad de la ciudad, además de generar un impacto positivo en los sectores turístico, hotelero, gastronómico y comercial.

TE PUEDE INTERESAR: Gabriela Rodríguez gana oro en el Grand Prix de tiro con escopeta en Qatar

Por su parte, el hermano Luis Arturo Dávila de León, director general del Colegio La Salle Ignacio Zaragoza, subrayó que los Juegos Lasallistas son un espacio de formación del carácter, donde valores como la disciplina, la solidaridad, la fraternidad y la camaradería se viven dentro y fuera de la cancha, en equilibrio con el desarrollo humano y físico de los estudiantes.

$!Partido de futbol Lasallista de edición anterior.
Partido de futbol Lasallista de edición anterior. FOTO: ARCHIVO

En tanto, el maestro Raúl Santana Méndez, responsable del departamento de deportes, detalló que participarán 16 delegaciones provenientes de estados como Nuevo León, Jalisco, Durango, Tamaulipas, Sonora y Coahuila, además del colegio anfitrión. Las sedes oficiales serán la Universidad La Salle Saltillo, el Tecnológico de Saltillo y el Colegio La Salle Ignacio Zaragoza.

La competencia reunirá a seis mil 213 deportistas en disciplinas como fútbol, basquetbol, voleibol, tochito, porras, atletismo, taekwondo, ajedrez y robótica, esta última como una innovación que refuerza el enfoque integral del evento. Se espera además la visita de más de 12 mil asistentes, entre atletas y familias.

$!Más adelante la nueva mascota recibirá un nombre elegido por la comunidad.
Más adelante la nueva mascota recibirá un nombre elegido por la comunidad. FOTO: LUIS MELENDEZ

Como parte del anuncio, también se presentó a la nueva mascota del colegio, símbolo de identidad, energía y unión de la comunidad Lasallista, cuyo nombre será elegido próximamente con la participación de toda la comunidad educativa.

