Gabriela Rodríguez gana oro en el Grand Prix de tiro con escopeta en Qatar

Deportes
/ 8 febrero 2026
    Gabriela Rodríguez gana oro en el Grand Prix de tiro con escopeta en Qatar
    La mexicana subió a lo más alto del podio tras imponerse a competidoras de Francia, Estados Unidos y Qatar. FOTO: INEDEC

La tiradora originaria de Saltillo, Gabriela Rodríguez Garza, obtuvo la medalla de oro en el Amir Grand Prix Lusail de tiro con escopeta

La tiradora coahuilense Gabriela Rodríguez Garza abrió su calendario internacional de 2026 con una victoria que confirma su constancia en el circuito de tiro deportivo. Este sábado, la atleta originaria de Saltillo se quedó con la medalla de oro en el “Amir Grand Prix Lusail” de tiro con escopeta, competencia celebrada en Qatar y que reunió a exponentes de distintos países con experiencia en certámenes mundiales.

Rodríguez Garza tuvo una actuación sólida desde la fase inicial. En la ronda de clasificación de la modalidad Skeet Individual se colocó en la primera posición al derribar 120 blancos, resultado que la mantuvo al frente de la tabla general. Detrás de ella se ubicó la francesa Lucie Anastassiou con 118 impactos, mientras que la representante local, Reem Al Sharshani, cerró el grupo de punta con 117, en una jornada marcada por diferencias mínimas entre las competidoras.

TE PUEDE INTERESAR: Álvaro Fidalgo le gana el duelo a Obed Vargas: Real Betis vence al Atlético de Madrid en LaLiga

El desempeño en la etapa clasificatoria permitió a la coahuilense avanzar con ventaja a la final, instancia a la que accedieron las ocho mejores tiradoras del evento. En esa fase decisiva, Rodríguez Garza mantuvo el ritmo que había mostrado desde el inicio y logró sostenerse en la parte alta durante toda la serie final.

La definición del primer lugar se dio en un duelo directo frente a la estadounidense Julia Nelson. Con ejecuciones precisas, la mexicana logró cerrar la competencia en la primera posición y asegurar la medalla de oro. Nelson se quedó con el segundo sitio, mientras que el tercer lugar fue para la qatarí Reem Al Sharshani, quien volvió a subir al podio en su país.

Este resultado representa el primer título internacional de Gabriela Rodríguez Garza en 2026 y se suma a una trayectoria que la ha mantenido como una de las tiradoras mexicanas con mayor presencia en eventos de nivel internacional. Además, el triunfo en Lusail le permite iniciar el año competitivo con confianza de cara a los compromisos que se aproximan.

El calendario de la saltillense contempla un año con competencias relevantes. Entre ellas destacan los Juegos Centroamericanos y del Caribe, programados para celebrarse en República Dominicana, así como el Campeonato Mundial ISSF de Tiro Deportivo, que tendrá como sede Doha, Qatar.

Este último evento reviste especial importancia, ya que en él se repartirán las primeras plazas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2026. Con el resultado obtenido en el Amir Grand Prix Lusail, Gabriela Rodríguez Garza da un primer paso en un año que se perfila exigente dentro del panorama internacional del tiro con escopeta.

resultados

Localizaciones


Saltillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

