Gabriela Rodríguez gana oro en el Grand Prix de tiro con escopeta en Qatar

La tiradora coahuilense Gabriela Rodríguez Garza abrió su calendario internacional de 2026 con una victoria que confirma su constancia en el circuito de tiro deportivo. Este sábado, la atleta originaria de Saltillo se quedó con la medalla de oro en el “Amir Grand Prix Lusail” de tiro con escopeta, competencia celebrada en Qatar y que reunió a exponentes de distintos países con experiencia en certámenes mundiales.

Rodríguez Garza tuvo una actuación sólida desde la fase inicial. En la ronda de clasificación de la modalidad Skeet Individual se colocó en la primera posición al derribar 120 blancos, resultado que la mantuvo al frente de la tabla general. Detrás de ella se ubicó la francesa Lucie Anastassiou con 118 impactos, mientras que la representante local, Reem Al Sharshani, cerró el grupo de punta con 117, en una jornada marcada por diferencias mínimas entre las competidoras.

El desempeño en la etapa clasificatoria permitió a la coahuilense avanzar con ventaja a la final, instancia a la que accedieron las ocho mejores tiradoras del evento. En esa fase decisiva, Rodríguez Garza mantuvo el ritmo que había mostrado desde el inicio y logró sostenerse en la parte alta durante toda la serie final.

La definición del primer lugar se dio en un duelo directo frente a la estadounidense Julia Nelson. Con ejecuciones precisas, la mexicana logró cerrar la competencia en la primera posición y asegurar la medalla de oro. Nelson se quedó con el segundo sitio, mientras que el tercer lugar fue para la qatarí Reem Al Sharshani, quien volvió a subir al podio en su país.