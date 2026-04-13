Desde Ciudad Acuña, Diego Chávez termina quinto en Mundial Juvenil de Taekwondo

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Deportes
/ 13 abril 2026
    Desde Ciudad Acuña, Diego Chávez termina quinto en Mundial Juvenil de Taekwondo
    El mexicano llegó al mundial tras ganar la Olimpiada Nacional 2025 y el campeonato nacional 2024. FOTO: INEDEC

El taekwondoín coahuilense alcanzó el quinto lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo en Taskent, tras avanzar hasta cuartos de final en la categoría +78 kilogramos

El taekwondoín coahuilense Diego Chávez Espinosa cerró su participación en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo con un quinto lugar, tras competir en la ciudad de Taskent, donde se dieron cita atletas de distintas partes del mundo.

Originario de Ciudad Acuña, Chávez Espinosa participó en la categoría de más de 78 kilogramos dentro de la modalidad de combate. Su recorrido en el certamen comenzó con un triunfo ante el libanés Alex Mitilian, a quien superó en dos rounds consecutivos. El mexicano mostró control desde el inicio y se llevó el combate con parciales de 10-4 y 10-5.

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En su segundo enfrentamiento, el coahuilense mantuvo el ritmo y avanzó con una victoria clara frente a Ping-Lun Wu, representante de China Taipéi. En ese combate, Chávez Espinosa logró una diferencia amplia en el primer asalto, que terminó 11-0, y posteriormente cerró el duelo con un 6-2 en el segundo round, asegurando su lugar en la siguiente fase.

Ya instalado en los cuartos de final, el mexicano se enfrentó al jordano Mohmmad Dar Ali. En este duelo, Chávez Espinosa no logró imponer condiciones y terminó por ceder en dos rounds, con parciales de 2-10 y 4-11, resultado que lo dejó fuera de la zona de medallas y lo ubicó en la quinta posición general de su categoría.

A pesar de no avanzar al podio, el resultado representa una participación relevante para el atleta coahuilense en un evento de nivel internacional, donde el nivel competitivo es alto y cada combate exige precisión y estrategia.

Diego Chávez Espinosa llegó a este campeonato mundial respaldado por resultados previos dentro del circuito nacional. Entre ellos destaca la medalla de oro obtenida en la Olimpiada Nacional 2025, así como el campeonato nacional conseguido en 2024 en Zacatecas. Estos logros fueron determinantes para integrarse a la selección mexicana que compitió en Uzbekistán.

Con esta experiencia internacional, el taekwondoín suma fogueo importante de cara a futuros compromisos, en los que buscará mantenerse entre los mejores de su categoría y seguir representando a México en competencias de alto nivel.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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