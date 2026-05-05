Destacan coahuilenses Sebastián García y Dafne Quintero en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/
    Destacan coahuilenses Sebastián García y Dafne Quintero en la Copa del Mundo de Tiro con Arco
    México aseguró presencia en múltiples cruces tras la jornada clasificatoria. FOTO: WORLD ARCHERY MEXICO

La selección mexicana definió sus cruces en la Copa del Mundo de Shanghái tras la clasificación en arco compuesto

La selección mexicana de tiro con arco cumplió con la jornada de clasificación en la segunda etapa de la Copa del Mundo 2026, en Shanghái, donde quedaron definidos los cruces para las rondas eliminatorias en la modalidad de arco compuesto.

El equipo nacional mantiene presencia en la mayoría de las llaves y ahora buscará avanzar en la competencia para sumar puntos rumbo a la Gran Final del circuito, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/deportes/muere-eduardo-lamazon-historico-comentarista-de-boxeo-de-tv-azteca-MA20468712

En la rama femenil, Andrea Becerra avanzó directamente a la tercera ronda tras ubicarse entre las mejores clasificadas. Por su parte, la coahuilense Dafne Quintero iniciará su camino en la segunda ronda, donde enfrentará a la arquera de Hong Kong. También competirán Ana Sofía Hernández y Adriana Castillo, ambas desde la misma instancia.

En la categoría varonil, el también coahuilense Sebastián García aseguró su pase directo a la tercera ronda tras una destacada clasificación, colocándose en una posición favorable dentro del cuadro. Lo acompañan Máximo Méndez y Rodrigo González, quienes disputarán la segunda ronda. Juan del Río quedó eliminado en un duelo cerrado desde la primera fase.

En las pruebas por equipos, México enfrentará a China en la segunda ronda de la rama varonil, mientras que el equipo femenil avanzó directamente con bye. En la modalidad mixta, la dupla de Andrea Becerra y Sebastián García también accedió de forma directa a la segunda ronda.

La actividad continuará con las eliminatorias en los próximos días, donde los arqueros mexicanos buscarán mantenerse en la pelea por las medallas. Para Coahuila, el desempeño de Dafne Quintero y Sebastián García cobra especial relevancia, al tratarse de dos representantes que podrían llegar en buen momento a la final del serial que se celebrará en Saltillo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Tiro con arco
resultados

Localizaciones


Coahuila
Shanghái

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Morena: El colmo del cinismo

Morena: El colmo del cinismo
true

Traidores de la Patria: ¿son quienes pactan con el crimen o quienes los exhiben?
La petrolera enfrenta además una “bomba de tiempo” con pasivos laborales récord de 1.49 billones de pesos y vencimientos de deuda por 204.8 mil millones para lo que resta del año.

Registra Pemex pérdidas de 48 mil mdp e inversión cae al mínimo en 15 años
El informe elaborado por Hacienda revela que el gasto programable fue el rubro con mayores ajustes, al ejercer 557 mil 65.2 millones de pesos más de lo estimado.

Revelan que Gobierno de Sheinbaum rebasó tope de endeudamiento
La SCJN elimina el requisito de 5 años en concubinato para pensión del ISSSTE y fija nuevos criterios. Conoce requisitos del IMSS y reglas clave en 2026.

Parejas en concubinato podrán acceder a pensión por viudez del IMSS e ISSSTE tras el fallo de la SCJN; estos son los requisitos
Anteriormente, las opciones para sacar una cita era por teléfono o internet; sin embargo, se presentaba interferencias. Por lo que, recientemente se implementó otro método más sencillo, práctica y accesible.

La opción para sacar una cita de pasaporte mexicano en poco tiempo
La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos sufrió una cancelación masiva de fechas tras reportes de baja venta de boletos. El fenómeno se extiende a Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar.

Cancelan en EU a Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar por bajas ventas en boletos tras escándalos y relación con Christian Nodal
El Club América evitó perder en la mesa ante Pumas tras la resolución de la FMF, que descartó alineación indebida pero impuso una multa. La polémica crece tras las declaraciones de Arturo Brizio, quien asegura que sí hubo infracción.

América libra alineación indebida ante Pumas y se resolverá en la cancha: Arturo Brizio asegura que sí hubo faltas al reglamento