Destacan coahuilenses Sebastián García y Dafne Quintero en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

El equipo nacional mantiene presencia en la mayoría de las llaves y ahora buscará avanzar en la competencia para sumar puntos rumbo a la Gran Final del circuito, programada para septiembre en Saltillo, Coahuila.

La selección mexicana de tiro con arco cumplió con la jornada de clasificación en la segunda etapa de la Copa del Mundo 2026, en Shanghái, donde quedaron definidos los cruces para las rondas eliminatorias en la modalidad de arco compuesto.

En la rama femenil, Andrea Becerra avanzó directamente a la tercera ronda tras ubicarse entre las mejores clasificadas. Por su parte, la coahuilense Dafne Quintero iniciará su camino en la segunda ronda, donde enfrentará a la arquera de Hong Kong. También competirán Ana Sofía Hernández y Adriana Castillo, ambas desde la misma instancia.

En la categoría varonil, el también coahuilense Sebastián García aseguró su pase directo a la tercera ronda tras una destacada clasificación, colocándose en una posición favorable dentro del cuadro. Lo acompañan Máximo Méndez y Rodrigo González, quienes disputarán la segunda ronda. Juan del Río quedó eliminado en un duelo cerrado desde la primera fase.

En las pruebas por equipos, México enfrentará a China en la segunda ronda de la rama varonil, mientras que el equipo femenil avanzó directamente con bye. En la modalidad mixta, la dupla de Andrea Becerra y Sebastián García también accedió de forma directa a la segunda ronda.

La actividad continuará con las eliminatorias en los próximos días, donde los arqueros mexicanos buscarán mantenerse en la pelea por las medallas. Para Coahuila, el desempeño de Dafne Quintero y Sebastián García cobra especial relevancia, al tratarse de dos representantes que podrían llegar en buen momento a la final del serial que se celebrará en Saltillo.