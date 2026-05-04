Coahuila sigue de cerca a sus arqueros en la Copa del Mundo de Shanghái

La selección mexicana de tiro con arco vuelve a escena internacional esta semana con la mira puesta en sumar puntos rumbo a la Gran Final del circuito, que este año tendrá como sede Saltillo, Coahuila. El equipo nacional competirá del 5 al 10 de mayo en la segunda etapa de la Copa del Mundo 2026, con sede en Shanghái, China. Después de conseguir tres medallas de bronce en la primera parada realizada en Puebla, el representativo tricolor encara esta fase con la intención de mejorar sus resultados y consolidarse en el ranking internacional. Además, la competencia cobra un interés especial para Coahuila, ya que los puntos obtenidos serán determinantes en el camino hacia la final programada para el 12 y 13 de septiembre en territorio saltillense.

Entre las figuras mexicanas destacan las medallistas olímpicas de París 2024, Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, quienes encabezarán el equipo en la modalidad de recurvo. También sobresalen nombres como Maya Becerra, actual campeona mundial en compuesto, Dafne Quintero y Matías Grande, quien se mantiene entre los mejores del ranking. El evento reunirá a 320 arqueros de 44 países, entre ellos Corea del Sur, considerada una de las principales potencias de la disciplina y que no participó en la etapa anterior. Su presencia eleva el nivel competitivo en una fase que será clave para definir posiciones en el circuito internacional.

La actividad comenzará con prácticas oficiales y rondas clasificatorias los días 5 y 6 de mayo. Posteriormente, del 7 al 8 se llevarán a cabo las eliminatorias por equipos. Las finales de arco compuesto están programadas para el 9 de mayo, mientras que las de arco recurvo se disputarán el 10 de mayo. En cuanto a la transmisión, el público podrá seguir la competencia a través de distintas plataformas. La señal oficial estará disponible en archery+, el servicio de streaming de World Archery. En México, también se podrá ver por Claro Sports, tanto en televisión como en su canal de YouTube. Además, el canal oficial de World Archery en YouTube suele emitir las finales, mientras que beIN Sports cuenta con derechos en varias regiones. Uno de los aspectos a seguir será el desempeño de los arqueros mexicanos dentro del ranking mundial. Actualmente, Maya Becerra ocupa el primer lugar en compuesto femenil, Matías Grande es tercero en recurvo varonil y Alejandra Valencia se ubica en la quinta posición del recurvo femenil. Shanghái representa una oportunidad directa para escalar posiciones y asegurar presencia en la final del circuito. Con Saltillo como próxima parada decisiva, la participación mexicana no solo busca resultados inmediatos, sino también fortalecer el camino hacia una competencia que pondrá a Coahuila en el centro del tiro con arco internacional.

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