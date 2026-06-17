Detienen a empleado del Estadio Banorte por hacer negocio con su acreditación del Mundial 2026

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    Detienen a empleado del Estadio Banorte por hacer negocio con su acreditación del Mundial 2026
    La FIFA detectó la anomalía mediante sus sistemas de monitoreo y activó los protocolos de seguridad. El hombre fue detenido. FOTO: SSC

Un trabajador del área de hospitalidad fue arrestado tras ser señalado de rentar su credencial oficial para facilitar accesos irregulares a partidos de la Copa del Mundo

El operativo de seguridad de la Copa del Mundo 2026 registró su primer incidente de alto perfil en la capital del país. Un trabajador identificado como Armando “N”, adscrito al área de hospedaje y restaurantes del Estadio Ciudad de México, fue detenido por autoridades locales luego de ser señalado por presuntamente rentar su acreditación oficial para permitir ingresos irregulares a encuentros del torneo.

Según información difundida por el periodista especializado en nota roja Carlos Jiménez (C4 Jiménez), el empleado habría utilizado su posición dentro de la organización para ofrecer tanto su gafete digital como físico mediante diversos grupos de Facebook.

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En las publicaciones, promocionaba la posibilidad de acceder a los partidos desde la exclusiva zona de Hospitality (Hospitalidad VIP), uno de los espacios más cotizados de la justa mundialista.

La irregularidad fue detectada gracias a las auditorías digitales implementadas por la FIFA, cuyos analistas localizaron las publicaciones en redes sociales, verificaron los datos de la acreditación involucrada y confirmaron la identidad del colaborador asignado al inmueble.

Tras recibir la notificación correspondiente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron la detención del sospechoso dentro de las inmediaciones del estadio.

Posteriormente, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde se determinará su situación jurídica por su probable participación en el delito de fraude.

La FIFA mantiene una estricta vigilancia sobre su programa de voluntarios y personal temporal, integrado por más de 65 mil colaboradores distribuidos en las 16 ciudades sede de México, Estados Unidos y Canadá.

Este personal desempeña funciones estratégicas en áreas como antidopaje, transporte, medios de comunicación y control de accesos restringidos, por lo que cualquier uso indebido de las acreditaciones activa de inmediato los protocolos de investigación y seguridad para proteger la integridad del torneo.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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