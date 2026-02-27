Diego Láinez se consuela del desprecio de Javier Aguirre con un nuevo contrato con los Tigres
El jugador ha sido arropado con la institución felina, donde destaca con sus números, no así con la Selección Nacional, ahí su historia parece sellada
Mientras en la Selección Mexicana las decisiones generan dudas alrededor de Diego Lainez, en Tigres UANL no titubean: el club regiomontano aseguró su continuidad con una renovación que manda un mensaje claro de respaldo total al extremo mexicano.
La directiva felina anunció la extensión del contrato del jugador, adelantándose a cualquier escenario, ya que todavía le restaba un año de vínculo. El anuncio llegó acompañado de un video simbólico: Lainez tomando la bandera auriazul y caminando por el túnel 16 del Estadio Universitario bajo el lema “La historia sigue”.
Aunque en redes sociales no se revelaron detalles oficiales, una fuente interna confirmó que se trata de una renovación por tres años, con un ajuste salarial incluido. Es decir, Tigres no solo lo retiene, sino que refuerza su apuesta económica y deportiva por él.
El movimiento cobra relevancia en medio de la incertidumbre que rodea al jugador en el combinado nacional. Cuando todo parecía indicar que Lainez tenía prácticamente asegurado su lugar en la lista rumbo al Mundial 2026, su ausencia en la convocatoria para enfrentar a Islandia encendió las alarmas.
El periodista Gibrán Araige reveló que el atacante habría desaprovechado una oportunidad clave en el duelo ante Bolivia, detalle que habría pesado en la decisión de Javier “Vasco” Aguirre para dejarlo fuera del llamado más reciente.
La exclusión sorprendió a aficionados y analistas, sobre todo porque Lainez atraviesa uno de sus mejores momentos con Tigres. En el Clausura 2026 suma dos goles en siete partidos, cinco de ellos como titular, acumulando 520 minutos disputados.
Su rendimiento lo coloca como uno de los hombres más desequilibrantes en el ataque felino, solo por detrás de nombres como Ángel Correa y Juan Brunetta. Incluso, ante la irregularidad reciente de Brunetta, Lainez ha asumido mayor protagonismo en la ofensiva auriazul.
La paradoja es evidente: mientras en la cancha responde y gana confianza, en la Selección Mexicana parece perder terreno. El propio Aguirre adelantó que la convocatoria de marzo será clave, pues ahí llevará a la mayoría de los futbolistas que integrarán la lista definitiva al Mundial.
LE LLENA EL OJO A PIZARRO
Tigres actuó con rapidez. La renovación por tres años adicionales le permitirá alcanzar seis temporadas consecutivas como felino, consolidándolo como pieza central del proyecto deportivo en San Nicolás de los Garza.
El mensaje institucional es claro: independientemente de lo que ocurra en el Tri, en Tigres consideran a Lainez un futbolista fundamental. No es un jugador prescindible ni una apuesta a corto plazo; es parte del núcleo del equipo.
Incluso, la postura del técnico argentino Guido Pizarro fue directa. El estratega expresó sorpresa por la no convocatoria y calificó a Lainez como “uno de los mejores mexicanos de la actualidad”, dejando claro que, en su opinión, debería estar en la lista mundialista.
La situación refleja dos lecturas distintas sobre un mismo futbolista. Para Tigres, Lainez es presente y futuro; para la Selección, su lugar aún está sujeto a evaluación interna y decisiones estratégicas.
El contraste no es menor. Mientras el club lo blinda con un nuevo contrato y mejora salarial, el combinado nacional lo deja fuera en un momento clave del proceso rumbo a 2026.
Para el propio jugador, la motivación es evidente. La posibilidad de disputar la Copa del Mundo 2026 ha sido un motor importante en su rendimiento esta temporada. No obstante, el golpe anímico por no ser convocado ante Islandia representó un freno inesperado.