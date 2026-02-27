Diego Láinez se consuela del desprecio de Javier Aguirre con un nuevo contrato con los Tigres

Mientras en la Selección Mexicana las decisiones generan dudas alrededor de Diego Lainez, en Tigres UANL no titubean: el club regiomontano aseguró su continuidad con una renovación que manda un mensaje claro de respaldo total al extremo mexicano.

La directiva felina anunció la extensión del contrato del jugador, adelantándose a cualquier escenario, ya que todavía le restaba un año de vínculo. El anuncio llegó acompañado de un video simbólico: Lainez tomando la bandera auriazul y caminando por el túnel 16 del Estadio Universitario bajo el lema “La historia sigue”.

Aunque en redes sociales no se revelaron detalles oficiales, una fuente interna confirmó que se trata de una renovación por tres años, con un ajuste salarial incluido. Es decir, Tigres no solo lo retiene, sino que refuerza su apuesta económica y deportiva por él.

El movimiento cobra relevancia en medio de la incertidumbre que rodea al jugador en el combinado nacional. Cuando todo parecía indicar que Lainez tenía prácticamente asegurado su lugar en la lista rumbo al Mundial 2026, su ausencia en la convocatoria para enfrentar a Islandia encendió las alarmas.

El periodista Gibrán Araige reveló que el atacante habría desaprovechado una oportunidad clave en el duelo ante Bolivia, detalle que habría pesado en la decisión de Javier “Vasco” Aguirre para dejarlo fuera del llamado más reciente.

La exclusión sorprendió a aficionados y analistas, sobre todo porque Lainez atraviesa uno de sus mejores momentos con Tigres. En el Clausura 2026 suma dos goles en siete partidos, cinco de ellos como titular, acumulando 520 minutos disputados.