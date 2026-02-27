El ‘Chucky’ saca su maldad en la MLS; se queda en San Diego, no le importa estar de ‘adorno millonario’

El romance entre Hirving “Chucky” Lozano y el San Diego FC se ha convertido en una historia de tensión, desencuentros y decisiones que hoy sacuden a la Major League Soccer (MLS). Lo que parecía un fichaje estelar terminó por transformarse en un conflicto contractual que tiene al atacante mexicano en el ojo del huracán.

Desde la oficina directiva, el malestar es evidente. Tyler Heaps, director deportivo del San Diego FC, reconoció públicamente que existen clubes interesados en el mexicano, pero la situación permanece congelada. “Sí, hay interés, pero no hay actualización en este momento”, declaró hace unos días, dejando entrever que el problema no es la falta de ofertas, sino la negativa del futbolista.

Lozano, lejos de ceder, ha decidido mantenerse firme. El mexicano no piensa abandonar el club hasta que termine su contrato, una postura que ha sido interpretada por muchos como un acto de capricho y desafío hacia la institución californiana.

El fondo del conflicto radica en una cláusula que el propio jugador exigió al momento de firmar. Según reportes, el ex canterano del Pachuca se ampara en una ‘cláusula de no intercambio’, la cual impide que el club lo negocie sin su consentimiento.

En otras palabras, Chucky es dueño de su destino: puede rechazar cualquier transferencia o préstamo si no está de acuerdo con el movimiento. Una jugada contractual que hoy lo mantiene blindado, incluso ante el evidente deseo del club de buscarle salida.

El acuerdo que firmó con San Diego no fue menor. Lozano negoció un salario anual de 6 millones de dólares por cinco años, lo que representa 30 millones de dólares garantizados. Una cifra que, para muchos, explica por qué el atacante no está dispuesto a moverse.

Ese sueldo, además de acomodarle la vida, se ha convertido en un obstáculo para cualquier negociación. Pocos equipos en la MLS o incluso en la Liga MX están en condiciones de igualar una nómina tan elevada.

Mientras tanto, el entrenador Mikey Varas ha sido claro y frontal: no contará con Lozano en el terreno de juego. El técnico ha declarado abiertamente que no le dará minutos, lo que coloca al mexicano en una especie de congeladora deportiva.

El escenario es insólito. Un futbolista con contrato millonario, apartado por decisión técnica y protegido por una cláusula que le permite bloquear cualquier intento de transferencia. La única vía que le queda al club sería rescindir su contrato, pero el costo sería aún más elevado que mantenerlo sin jugar.

¡INSÓLITO! NI EN SU CASA LO QUIEREN

Esta postura ha alimentado una narrativa negativa en torno al jugador. En distintos círculos se le señala por una actitud prepotente y conflictiva, críticas que incluso han surgido desde su propio entorno familiar.

Su hermano, Bryan Lozano, ha sido uno de los que ha insinuado comportamientos poco agradables del atacante, lo que ha intensificado la percepción pública de que el Chucky atraviesa un momento complicado fuera de la cancha.

En lo deportivo, las consecuencias pueden ser devastadoras. La Selección Mexicana, bajo el mando de Javier “Vasco” Aguirre, ha sido tajante: quien no esté activo y en plenitud física no será considerado.