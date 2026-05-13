Saltillo Soccer vence a Charales de Chapala y toma ventaja en Semifinales

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    Saltillo Soccer vence a Charales de Chapala y toma ventaja en Semifinales

Saltillo Soccer remontó y venció 2-1 a Chapala en la Ida de la Liga TDP MX, tomando ventaja para definir la serie en el Jorge Castro Medina

Saltillo Soccer dio un paso importante en las Semifinales de la Liga TDP MX al derrotar 2-1 a Charales de Chapala en el partido de ida, disputado en el Estadio Juan Rayo. Con el resultado, “La Doble S” tomará ventaja para cerrar la eliminatoria este sábado en casa, donde buscará el pase a la Final y mantener vivo el sueño del ascenso.

El encuentro comenzó cuesta arriba para el conjunto coahuilense. Apenas al minuto 9, Charales encontró el primer gol de la noche y tomó ventaja en un arranque intenso por parte del equipo jalisciense, que intentó aprovechar su condición de local desde los primeros minutos.

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Sin embargo, Saltillo Soccer reaccionó con personalidad y poco a poco equilibró el partido. La respuesta llegó al minuto 25, cuando Braulio Ordóñez apareció nuevamente en un momento importante para “La Manada”, marcando el tanto del empate y devolviendo tranquilidad al equipo visitante.

Con el 1-1, Saltillo comenzó a sentirse más cómodo en el encuentro, manejando mejor la posesión y generando llegadas ofensivas que complicaron a la defensa de Charales.

La remontada se concretó al minuto 55. Edwin Rodríguez aprovechó una oportunidad dentro del área y marcó el segundo gol para Saltillo Soccer, resultado que terminó siendo definitivo en el marcador y que le dio ventaja al conjunto coahuilense rumbo al duelo de vuelta.

En los minutos finales, Charales intentó reaccionar y buscar el empate, pero Saltillo logró mantener el orden defensivo para asegurar la victoria en territorio jalisciense.

Ahora, la serie se trasladará al Estadio Jorge Castro Medina de la UAdeC, donde este sábado 16 de mayo se definirá al equipo que avanzará a la final de la Liga TDP MX. La directiva de Saltillo Soccer hizo un llamado a la afición para acompañar al equipo en este encuentro decisivo, destacando que la entrada será totalmente gratuita.

Con la ventaja obtenida como visitante y el respaldo de su gente, “La Doble S” buscará seguir haciendo historia para el futbol saltillense.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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