¿Dónde hacer ejercicio en Saltillo?: Parques, rutas y espacios públicos para cumplir tu propósito de año nuevo

Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Más que gimnasios, Saltillo cuenta con espacios públicos que cada enero se convierten en escenarios para cumplir el propósito de moverse

Deportes
/ 5 enero 2026
Enero llega siempre con la misma promesa: empezar de nuevo. Comer mejor, organizar la vida y, casi inevitablemente, mover el cuerpo. En Saltillo, ese propósito se manifiesta en espacios públicos que cada inicio de año se llenan de personas caminando, corriendo, pedaleando o simplemente intentando cumplirle a una versión más consciente de sí mismas.

Más allá de los gimnasios privados o las rutinas estrictas, la ciudad ofrece alternativas accesibles que convierten el ejercicio en un acto cotidiano, posible y, sobre todo, compartido.

V. Carranza los domingos: la ciudad que se abre al movimiento

Cada domingo, el bulevar Venustiano Carranza cambia de ritmo. La Ruta Recreativa transforma una de las arterias principales de la ciudad en un espacio donde bicicletas, corredores, patinadores y caminantes conviven sin prisa. Desde temprano y hasta el mediodía, el asfalto se vuelve punto de encuentro para familias, personas mayores y jóvenes que hacen del ejercicio una actividad social.

Aquí no hay metas estrictas ni relojes marcando tiempos, solo la intención de moverse y habitar la ciudad de otra forma.

$!La Ruta Recreativa de V. Carranza convierte el bulevar en un espacio dominical para el ejercicio y la convivencia.
La Ruta Recreativa de V. Carranza convierte el bulevar en un espacio dominical para el ejercicio y la convivencia. FOTO: GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO

Ciudad Deportiva Francisco I. Madero: tradición y constancia

Ubicada en la calle Prolongación David Berlanga, la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero ha sido por años uno de los espacios más emblemáticos para ejercitarse en Saltillo. Abierta de martes a domingo, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., es ideal para actividades como running o ciclismo.

Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente en automóvil, transporte público o bicicleta, lo que la convierte en una opción constante para quienes buscan integrar el ejercicio a su rutina diaria.

$!La Ciudad Deportiva Francisco I. Madero es uno de los puntos más constantes para entrenar durante la semana.
La Ciudad Deportiva Francisco I. Madero es uno de los puntos más constantes para entrenar durante la semana. FOTO: VANGUARDIA MX

Parque Ecológico El Chapulín: ejercicio entre áreas verdes

Al sur de la ciudad, sobre el bulevar Antonio Cárdenas, se encuentra el Parque Ecológico El Chapulín, abierto de martes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Este espacio destaca por sus amplias áreas verdes, ideales para caminatas, trotes, estiramientos o recorridos en bicicleta.

El parque cuenta con estacionamiento amplio, lo que facilita el acceso a quienes prefieren trasladarse en automóvil y buscan un ambiente más natural para ejercitarse.

$!El Parque Ecológico El Chapulín ofrece áreas verdes ideales para caminar y trotar al sur de Saltillo.
El Parque Ecológico El Chapulín ofrece áreas verdes ideales para caminar y trotar al sur de Saltillo. FOTO: GOBIERNO MUNICIPAL DE SALTILLO

Alameda Zaragoza: movimiento en el corazón de la ciudad

En pleno centro de Saltillo, la Alameda Zaragoza sigue siendo uno de los lugares favoritos para caminar, trotar o simplemente pasar tiempo al aire libre. Su carácter abierto y sin horario fijo permite que los saltillenses la disfruten a cualquier hora del día.

Además, algunos días de la semana se pueden encontrar grupos que practican zumba u otras actividades colectivas, convirtiéndola en un espacio donde el ejercicio también es convivencia.

$!La Alameda Zaragoza permite activarse a cualquier hora en pleno centro de la ciudad.
La Alameda Zaragoza permite activarse a cualquier hora en pleno centro de la ciudad. FOTO: VANGUARDIA MX

Parque Las Maravillas: reto físico

Ubicado en bulevar Carlos Abedrop Dávila 3745, el Parque Las Maravillas es uno de los espacios más concurridos para ejercitarse. Su pista de running, utilizada también para caminar y trotar, destaca por sus subidas y bajadas que representan un reto cardiovascular para quienes la recorren.

Cuenta con estacionamiento, aunque su acceso en transporte público es limitado. Aun así, se ha consolidado como uno de los parques preferidos para quienes buscan entrenamientos más exigentes.

$!Las pendientes del Parque Las Maravillas representan un reto físico para quienes buscan mayor exigencia.
Las pendientes del Parque Las Maravillas representan un reto físico para quienes buscan mayor exigencia. FOTO: PARQUE LAS MARAVILLAS

Biblioparques Sur y Norte: deporte, cultura y comunidad

Los Biblioparques Sur y Norte combinan el ejercicio con actividades culturales y educativas. En estos espacios se pueden practicar disciplinas como fútbol, baile, acondicionamiento físico y tenis.

Son una opción ideal para quienes buscan instalaciones cuidadas, accesibles y con una oferta variada que permite integrar el deporte a la vida comunitaria.

$!Espacios que combinan deporte, cultura y actividades comunitarias para todas las edades.
Espacios que combinan deporte, cultura y actividades comunitarias para todas las edades. FOTO: GOBIERNO DE COAHUILA

Multideportivo El Sarape: deporte para todas las edades

Con una oferta de alrededor de 12 actividades, el Multideportivo El Sarape se ha posicionado como un punto clave para la práctica deportiva en la ciudad. Natación, taekwondo, box, futbol y otras disciplinas forman parte de su programa.

Recientemente remodelado, este espacio ofrece clases para todas las edades y niveles, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan opciones guiadas y formales.

$!Clases guiadas y actividades para todas las edades en un espacio remodelado.
Clases guiadas y actividades para todas las edades en un espacio remodelado. FOTO: GOBIERNO DE COAHUILA

Línea Verde: ejercicio en movimiento constante

Ubicada en la colonia Vicente Guerrero, la Línea Verde es un espacio de 3.4 kilómetros que permite realizar actividades como trote, ciclismo o skate. Además, cuenta con canchas de basquetbol y futbol.

Es una opción ideal para quienes prefieren recorridos largos al aire libre y entrenamientos continuos sin necesidad de salir de la ciudad.

$!Línea Verde ofrece recorridos largos para correr, andar en bici o patinar sin salir de la ciudad.
Línea Verde ofrece recorridos largos para correr, andar en bici o patinar sin salir de la ciudad. FOTO: ESPECIAL

Parque Ecológico La Aurora: amplitud y deporte al oriente

En la zona oriente, específicamente en Quinta Arcoíris 254, el Parque Ecológico La Aurora ofrece canchas de basquetbol, futbol y béisbol, además de un área para patinaje.

Aunque algunas instalaciones requieren mantenimiento, sigue siendo un punto de encuentro para quienes buscan espacios amplios para ejercitarse y practicar deportes en grupo.

$!La Aurora tiene canchas y zonas deportivas amplias para entrenar en grupo.
La Aurora tiene canchas y zonas deportivas amplias para entrenar en grupo. FOTO: ESPECIAL

Sierra de Zapalinamé: ejercicio en contacto con la naturaleza

Para quienes buscan un reto mayor, la Sierra de Zapalinamé ofrece rutas de senderismo que combinan esfuerzo físico y conexión con el entorno natural. Este espacio se ha convertido en uno de los favoritos para quienes practican hiking y desean salir del asfalto sin alejarse demasiado de la ciudad.

Aquí, el ejercicio adquiere otra dimensión: respirar aire limpio, subir pendientes y avanzar a un ritmo propio.

$!En la Sierra de Zapalinamé puedes practicar senderismo, que llevan tu ejercicio a otro nivel.
En la Sierra de Zapalinamé puedes practicar senderismo, que llevan tu ejercicio a otro nivel. FOTO: CORIN ZÚÑIGA

Empezar, aunque sea despacio

Más que un propósito pasajero, el ejercicio en Saltillo encuentra respaldo en espacios que ya existen y que están al alcance de todos. Desde la ruta dominical en V. Carranza, los recorridos constantes por la Ciudad Deportiva y la Línea Verde, hasta las actividades formales en el Multideportivo El Sarape o los Biblioparques, la ciudad ofrece escenarios donde moverse no depende de alguna moda, sino de decisión.

Caminar por la Alameda, entrenar en Las Maravillas, nadar, correr o internarse en la Sierra de Zapalinamé son formas distintas de habitar el mismo objetivo: cuidar el cuerpo y despejar la mente. En Saltillo, el inicio del año no exige grandes promesas, solo elegir un espacio y volver, una y otra vez.

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

