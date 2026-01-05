¿Dónde hacer ejercicio en Saltillo?: Parques, rutas y espacios públicos para cumplir tu propósito de año nuevo

Enero llega siempre con la misma promesa: empezar de nuevo. Comer mejor, organizar la vida y, casi inevitablemente, mover el cuerpo. En Saltillo, ese propósito se manifiesta en espacios públicos que cada inicio de año se llenan de personas caminando, corriendo, pedaleando o simplemente intentando cumplirle a una versión más consciente de sí mismas. Más allá de los gimnasios privados o las rutinas estrictas, la ciudad ofrece alternativas accesibles que convierten el ejercicio en un acto cotidiano, posible y, sobre todo, compartido. TE PUEDE INTERESAR: Inicia el Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la Jornada 1 V. Carranza los domingos: la ciudad que se abre al movimiento Cada domingo, el bulevar Venustiano Carranza cambia de ritmo. La Ruta Recreativa transforma una de las arterias principales de la ciudad en un espacio donde bicicletas, corredores, patinadores y caminantes conviven sin prisa. Desde temprano y hasta el mediodía, el asfalto se vuelve punto de encuentro para familias, personas mayores y jóvenes que hacen del ejercicio una actividad social. Aquí no hay metas estrictas ni relojes marcando tiempos, solo la intención de moverse y habitar la ciudad de otra forma.

Ciudad Deportiva Francisco I. Madero: tradición y constancia Ubicada en la calle Prolongación David Berlanga, la Ciudad Deportiva Francisco I. Madero ha sido por años uno de los espacios más emblemáticos para ejercitarse en Saltillo. Abierta de martes a domingo, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m., es ideal para actividades como running o ciclismo. Su ubicación estratégica permite llegar fácilmente en automóvil, transporte público o bicicleta, lo que la convierte en una opción constante para quienes buscan integrar el ejercicio a su rutina diaria.

Parque Ecológico El Chapulín: ejercicio entre áreas verdes Al sur de la ciudad, sobre el bulevar Antonio Cárdenas, se encuentra el Parque Ecológico El Chapulín, abierto de martes a domingo de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Este espacio destaca por sus amplias áreas verdes, ideales para caminatas, trotes, estiramientos o recorridos en bicicleta. El parque cuenta con estacionamiento amplio, lo que facilita el acceso a quienes prefieren trasladarse en automóvil y buscan un ambiente más natural para ejercitarse.

Alameda Zaragoza: movimiento en el corazón de la ciudad En pleno centro de Saltillo, la Alameda Zaragoza sigue siendo uno de los lugares favoritos para caminar, trotar o simplemente pasar tiempo al aire libre. Su carácter abierto y sin horario fijo permite que los saltillenses la disfruten a cualquier hora del día. Además, algunos días de la semana se pueden encontrar grupos que practican zumba u otras actividades colectivas, convirtiéndola en un espacio donde el ejercicio también es convivencia.

Parque Las Maravillas: reto físico Ubicado en bulevar Carlos Abedrop Dávila 3745, el Parque Las Maravillas es uno de los espacios más concurridos para ejercitarse. Su pista de running, utilizada también para caminar y trotar, destaca por sus subidas y bajadas que representan un reto cardiovascular para quienes la recorren. Cuenta con estacionamiento, aunque su acceso en transporte público es limitado. Aun así, se ha consolidado como uno de los parques preferidos para quienes buscan entrenamientos más exigentes.

Biblioparques Sur y Norte: deporte, cultura y comunidad Los Biblioparques Sur y Norte combinan el ejercicio con actividades culturales y educativas. En estos espacios se pueden practicar disciplinas como fútbol, baile, acondicionamiento físico y tenis. Son una opción ideal para quienes buscan instalaciones cuidadas, accesibles y con una oferta variada que permite integrar el deporte a la vida comunitaria.

Multideportivo El Sarape: deporte para todas las edades Con una oferta de alrededor de 12 actividades, el Multideportivo El Sarape se ha posicionado como un punto clave para la práctica deportiva en la ciudad. Natación, taekwondo, box, futbol y otras disciplinas forman parte de su programa. Recientemente remodelado, este espacio ofrece clases para todas las edades y niveles, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para quienes buscan opciones guiadas y formales.

Línea Verde: ejercicio en movimiento constante Ubicada en la colonia Vicente Guerrero, la Línea Verde es un espacio de 3.4 kilómetros que permite realizar actividades como trote, ciclismo o skate. Además, cuenta con canchas de basquetbol y futbol. Es una opción ideal para quienes prefieren recorridos largos al aire libre y entrenamientos continuos sin necesidad de salir de la ciudad.

Parque Ecológico La Aurora: amplitud y deporte al oriente En la zona oriente, específicamente en Quinta Arcoíris 254, el Parque Ecológico La Aurora ofrece canchas de basquetbol, futbol y béisbol, además de un área para patinaje. Aunque algunas instalaciones requieren mantenimiento, sigue siendo un punto de encuentro para quienes buscan espacios amplios para ejercitarse y practicar deportes en grupo.

Sierra de Zapalinamé: ejercicio en contacto con la naturaleza Para quienes buscan un reto mayor, la Sierra de Zapalinamé ofrece rutas de senderismo que combinan esfuerzo físico y conexión con el entorno natural. Este espacio se ha convertido en uno de los favoritos para quienes practican hiking y desean salir del asfalto sin alejarse demasiado de la ciudad. Aquí, el ejercicio adquiere otra dimensión: respirar aire limpio, subir pendientes y avanzar a un ritmo propio.