Inicia el Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la Jornada 1

Con el Apertura 2025 ya en los libros tras la final disputada en el estadio Nemesio Diez, la Liga MX entra de lleno en una nueva etapa. Toluca se quedó con el título luego de imponerse a Tigres en una tanda de penaltis que se extendió hasta el 9-8, resultado que le permitió al equipo dirigido por Antonio Mohamed firmar el bicampeonato y colocarse en una lista corta de clubes que han logrado repetir corona en la era de los torneos cortos.

Sin demasiado margen para el descanso, los Diablos Rojos ahora se preparan para encarar el Clausura 2026, torneo en el que defenderán su condición de campeón y buscarán un registro que solo América ha conseguido en esta etapa del futbol mexicano: el tricampeonato. Para el resto de los equipos, el nuevo certamen representa un nuevo punto de partida, con plantillas renovadas, ajustes en el banquillo y la expectativa de sumar desde la primera fecha.

El Clausura 2026 arrancará el viernes 9 de enero y su jornada inaugural se extenderá a lo largo del fin de semana. El primer día de actividad tendrá tres partidos programados en el mismo horario, lo que obliga a los aficionados a elegir pantalla o seguir varios encuentros de manera simultánea. Precisamente por eso, conocer dónde se transmitirá cada juego se vuelve clave para no perder detalle del inicio del torneo.