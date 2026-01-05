Inicia el Clausura 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la Jornada 1
Aquí te decimos qué partidos se disputan, en qué horarios y por qué canales o plataformas podrás seguir cada encuentro en vivo
Con el Apertura 2025 ya en los libros tras la final disputada en el estadio Nemesio Diez, la Liga MX entra de lleno en una nueva etapa. Toluca se quedó con el título luego de imponerse a Tigres en una tanda de penaltis que se extendió hasta el 9-8, resultado que le permitió al equipo dirigido por Antonio Mohamed firmar el bicampeonato y colocarse en una lista corta de clubes que han logrado repetir corona en la era de los torneos cortos.
Sin demasiado margen para el descanso, los Diablos Rojos ahora se preparan para encarar el Clausura 2026, torneo en el que defenderán su condición de campeón y buscarán un registro que solo América ha conseguido en esta etapa del futbol mexicano: el tricampeonato. Para el resto de los equipos, el nuevo certamen representa un nuevo punto de partida, con plantillas renovadas, ajustes en el banquillo y la expectativa de sumar desde la primera fecha.
El Clausura 2026 arrancará el viernes 9 de enero y su jornada inaugural se extenderá a lo largo del fin de semana. El primer día de actividad tendrá tres partidos programados en el mismo horario, lo que obliga a los aficionados a elegir pantalla o seguir varios encuentros de manera simultánea. Precisamente por eso, conocer dónde se transmitirá cada juego se vuelve clave para no perder detalle del inicio del torneo.
JUEGOS, HORARIOS Y DÓNDE VERLOS
La actividad del viernes comenzará con tres duelos a las 21:00 horas. En el estadio Caliente, Tijuana recibirá al América en un partido que será transmitido por FOX. Al mismo tiempo, Atlas enfrentará a Puebla en el estadio Jalisco, con señal de TUDN y ViX. En el Pacífico, Mazatlán FC será local ante FC Juárez en el estadio El Encanto, encuentro que podrá verse tanto por TV Azteca como por FOX.
Para el sábado 10 de enero, la agenda se mantiene cargada. Chivas abrirá el día recibiendo a Pachuca a las 17:00 horas en el estadio Akron, con transmisión exclusiva de Prime Video. Más tarde, a las 19:00, León jugará contra Cruz Azul en el Nou Camp, partido que irá por FOX, mientras que Santos hará lo propio ante Necaxa en el estadio Nuevo Corona, con señal de TUDN y ViX. La jornada sabatina cerrará a las 21:00 con Monterrey frente a Toluca en el estadio BBVA, también por TUDN y ViX, en uno de los encuentros más esperados de la fecha.
El domingo 12 de enero se disputarán los últimos dos partidos de la Jornada 1. Pumas recibirá a Querétaro al mediodía en el estadio Olímpico Universitario, con transmisión de TUDN y ViX. Finalmente, Atlético San Luis será anfitrión de Tigres a las 19:00 horas en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, duelo que podrá seguirse por ESPN y Disney+.
Con este panorama, la Liga MX pone en marcha un nuevo torneo que desde su primera jornada ofrece variedad de horarios, sedes y opciones de transmisión. Para los aficionados, la invitación está hecha: elegir partido, pantalla y compartir la experiencia, ya sea en casa o a través de las redes sociales, donde cada inicio de torneo suele abrir el debate y la conversación.