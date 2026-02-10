Donovan Carrillo avanza a la Final y mantiene vivo el sueño olímpico en Milano-Cortina 2026

Donovan Carrillo cumplió con el objetivo y aseguró su lugar en la Final de patinaje artístico individual varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El patinador mexicano avanzó tras completar su participación en el programa corto y mantenerse entre los mejores competidores, resultado que le permite seguir en la lucha por una medalla.

Carrillo presentó una rutina sólida sobre el hielo, en la que combinó elementos técnicos de alta exigencia con una ejecución que le permitió cumplir con los criterios necesarios para clasificar a la siguiente ronda. A pesar de un detalle durante su presentación, el desempeño general fue suficiente para colocarlo dentro del grupo que disputará la Final.

Al término de su actuación, el mexicano se acercó a una de las cámaras para dedicar su presentación al país. “Esto es para México, los sueños se hacen realidad”, expresó Carrillo, en una imagen que reflejó la carga emocional de su participación en la justa olímpica.

La clasificación a la Final tiene un significado especial para el patinador originario de Jalisco, quien se convirtió en el primer mexicano en competir en dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno. Treinta años después de la última presencia masculina de México en el patinaje artístico olímpico, Carrillo no solo regresó al escenario más importante del deporte invernal, sino que también logró mantenerse en la pelea por los primeros planos.