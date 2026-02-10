Donovan Carrillo avanza a la Final y mantiene vivo el sueño olímpico en Milano-Cortina 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 10 febrero 2026
    Donovan Carrillo avanza a la Final y mantiene vivo el sueño olímpico en Milano-Cortina 2026
    Carrillo interpretó “Hip Hip Chin Chin” durante su actuación en los Juegos Olímpicos de Invierno. FOTO: AP

El mexicano aseguró su clasificación a la Final de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, con lo que continúa en competencia y aspira a mejorar el resultado que obtuvo en su participación anterior en Pekín

Donovan Carrillo cumplió con el objetivo y aseguró su lugar en la Final de patinaje artístico individual varonil en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. El patinador mexicano avanzó tras completar su participación en el programa corto y mantenerse entre los mejores competidores, resultado que le permite seguir en la lucha por una medalla.

Carrillo presentó una rutina sólida sobre el hielo, en la que combinó elementos técnicos de alta exigencia con una ejecución que le permitió cumplir con los criterios necesarios para clasificar a la siguiente ronda. A pesar de un detalle durante su presentación, el desempeño general fue suficiente para colocarlo dentro del grupo que disputará la Final.

TE PUEDE INTERESAR: NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027

Al término de su actuación, el mexicano se acercó a una de las cámaras para dedicar su presentación al país. “Esto es para México, los sueños se hacen realidad”, expresó Carrillo, en una imagen que reflejó la carga emocional de su participación en la justa olímpica.

La clasificación a la Final tiene un significado especial para el patinador originario de Jalisco, quien se convirtió en el primer mexicano en competir en dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno. Treinta años después de la última presencia masculina de México en el patinaje artístico olímpico, Carrillo no solo regresó al escenario más importante del deporte invernal, sino que también logró mantenerse en la pelea por los primeros planos.

Instagram

Con su avance en Milano-Cortina 2026, Donovan Carrillo aspira a superar lo hecho en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, donde su actuación marcó un punto de referencia para el patinaje artístico mexicano. Ahora, con la Final por delante, el objetivo es cerrar su participación con una rutina que le permita seguir escribiendo historia y mantener vivas las aspiraciones de medalla para México.

Previo a la justa olímpica, el propio atleta había señalado que no descartaba la posibilidad de alcanzar un resultado histórico. “Con la dificultad que se tiene y con buenos programas, estoy convencido de que se puede aspirar a un top 10, incluso algo mejor; lo importante es ser consistente”, comentó.

Con la final aún por disputarse, Carrillo mantiene como objetivo ubicarse entre los 10 mejores patinadores del mundo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Juegos Olímpicos
Patinaje Artístico
resultados

Localizaciones


Milan

Personajes


Donovan Carrillo

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
Penalización de género

Penalización de género
true

Tequila, punto de inflexión en Morena
La organización México Evalúa sostiene en reporte que desapariciones pasaron de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025.

Acusa Sheinbaum problemas en plataforma de desaparecidos
La FGJCDMX informó la detención de Gaby “N”, señalada por su presunta participación en un hecho vial que derivó en la muerte de un motociclista de 52 años en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa
La vacuna triple viral, conocida como SPR o MMR, la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas; esquema que forma parte del Programa Universal de Vacunación.

¿Por qué los adultos mayores no deben vacunarse contra el sarampión?
Se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y aguanieve
Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño.

Vieron show de Bad Bunny, ¡142.3 millones de personas!
Los colores del nuevo logo provocaron especulaciones sobre los posibles finalistas del Super Bowl.

NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027