Dramático: Jalen Williams, del Thunder sufre fractura y dislocación de tobillo

La preocupación aumentó durante las horas posteriores al encuentro. Este lunes, la franquicia confirmó el diagnóstico: fractura de peroné y dislocación de tobillo, lesiones que requerirán una intervención quirúrgica. El gerente general Sam Presti señaló que el equipo podrá ofrecer un calendario de recuperación una vez que se complete la operación.

El equipo de Oklahoma City se impuso por 108-101 y conservó su paso perfecto en el arranque de la temporada 2026-27 de la NBA. Sin embargo, el resultado quedó en segundo plano después de que Williams tuviera que abandonar la duela en camilla, con la zona afectada cubierta por toallas mientras el personal médico lo atendía.

La victoria de los Oklahoma City Thunder sobre Los Angeles Clippers tuvo un costo devastador. Jalen Williams sufrió una grave lesión en la pierna izquierda durante los últimos minutos del encuentro del domingo 25 de octubre, una escena que conmocionó a sus compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados reunidos en el Paycom Center.

UNA JUGADA QUE CONGELÓ AL PAYCOM CENTER

El momento ocurrió cuando restaban 1 minuto y 14 segundos del último cuarto. Williams atacó el aro con la intención de conseguir una anotación, pero recibió contacto de Kris Dunn y Derrick Jones Jr. durante la acción. Al caer, su pierna izquierda quedó atrapada debajo de su cuerpo y el tobillo se dobló de manera alarmante.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente a la cancha. El partido se detuvo durante varios minutos mientras atendían al jugador y preparaban su traslado en camilla. Antes de abandonar el terreno de juego, Williams levantó ambos pulgares hacia las tribunas, un gesto que fue recibido con aplausos por los aficionados.

La jugada también fue revisada por los árbitros, que señalaron una falta flagrante de tipo 1 contra Kris Dunn. La gravedad de la lesión, , sin embargo, fue lo que terminó por marcar la noche.

El impacto emocional fue evidente en el vestidor de Oklahoma City. Shai Gilgeous-Alexander, principal figura del equipo y vigente Jugador Más Valioso de la NBA, se mostró visiblemente afectado al hablar de su compañero después del encuentro.

El canadiense expresó su tristeza por lo ocurrido y destacó el amor de Williams por el juego y la competencia. La relación entre ambos va más allá de la cancha: son dos de los pilares de un equipo que conquistó el campeonato de la NBA en 2025 y que aspira a mantenerse entre los contendientes al título.

El entrenador Mark Daigneault tampoco ocultó la preocupación del grupo. Reconoció que el equipo no se encontraba bien anímicamente y que la situación representaba un golpe difícil de asimilar.

La solidaridad también llegó desde fuera de la franquicia. El alcalde de Oklahoma City, David Holt, publicó un mensaje de apoyo para Williams y expresó que la ciudad lo acompañaría durante su recuperación.

UNA BAJA QUE COMPLICA LA DEFENSA DEL CAMPEONATO

La lesión representa un problema deportivo de grandes dimensiones para el Thunder. Williams, de 25 años, se había consolidado como uno de los jugadores más importantes del equipo, gracias a su capacidad para anotar, defender y generar oportunidades para sus compañeros.

En sus primeras temporadas acumuló reconocimientos individuales, incluido el nombramiento como All-Star y su inclusión entre los integrantes de los equipos All-NBA. Además, fue una pieza fundamental en el campeonato conquistado por Oklahoma City en 2025.

La preocupación aumenta porque Williams ya había sufrido problemas físicos durante la campaña anterior. Se perdió 49 partidos de temporada regular por distintas molestias, principalmente en los isquiotibiales, además de recuperarse de una cirugía en la muñeca derecha. Su participación en los playoffs también fue limitada.

Por ahora, no existe una fecha confirmada para su regreso ni es posible establecer con certeza cuánto tiempo estará fuera. Cualquier pronóstico dependerá del procedimiento quirúrgico, la evolución de las lesiones y el proceso de rehabilitación.

EL THUNDER DEBERÁ SEGUIR SIN UNA DE SUS ESTRELLAS

Oklahoma City comenzó la temporada con tres victorias consecutivas, pero el triunfo ante los Clippers dejó otras preocupaciones: Cason Wallace también abandonó el partido por una lesión en el hombro izquierdo y necesitará cirugía, según informó la directiva. Jaylin Williams salió por molestias en la muñeca derecha.

El siguiente compromiso de los Thunder será contra los Phoenix Suns, en un calendario que no da demasiado margen para asimilar lo ocurrido. El equipo tendrá que reorganizar sus rotaciones y buscar alternativas para compensar la ausencia de dos jugadores importantes.