Edgar Cadena gana la etapa 3 de la Vuelta a Asturias: Triunfo histórico para México

El ciclismo mexicano volvió a levantar la mano en Europa. Edgar David Cadena, corredor del Storck MRW Bau, se quedó con la victoria en la tercera etapa de la Vuelta a Asturias 2026, luego de protagonizar una escapada en solitario que le permitió cruzar primero la meta en Vegadeo y firmar uno de los triunfos más importantes de su carrera profesional. La jornada, disputada este sábado sobre un recorrido de 157 kilómetros entre Figueras y Vegadeo, tuvo un perfil exigente con los ascensos al Alto de la Bobia, de primera categoría, y al Alto de Ouroso, de segunda categoría. En ese escenario de montaña, Cadena encontró el momento preciso para atacar y romper el control del pelotón. El mexicano saltó del grupo principal cuando restaban alrededor de 28 kilómetros para la meta, alcanzó al español Carlos García Pierna, del Burgos Burpellet BH, y después lanzó el movimiento definitivo para marcharse en solitario.

Cadena resistió el empuje del pelotón y llegó con 26 segundos de ventaja, suficiente para levantar los brazos en territorio asturiano. El triunfo de Edgar Cadena también tiene un valor especial para el ciclismo mexicano, pues lo coloca como el segundo mexicano en ganar una etapa de la Vuelta a Asturias, después de Isaac del Toro, quien lo consiguió en la edición de 2024. Con ello, México vuelve a aparecer en una carrera española que ha servido como vitrina para corredores latinoamericanos en el calendario europeo. Mientras Cadena celebró la etapa, la clasificación general no cambió en la parte alta.

El colombiano Nairo Quintana, del Movistar Team, conservó el liderato de la Vuelta a Asturias con 30 segundos de ventaja sobre el español Adrià Pericas, del UAE Team Emirates-XRG, antes de la última jornada que se correrá este domingo con llegada en Oviedo. Para Cadena, la victoria representa un golpe de autoridad en una carrera de tradición y ante un pelotón con nombres de peso. Su ataque, sostenido en el tramo final, confirmó su capacidad para leer una etapa de desgaste, apostar por la fuga y cerrar con potencia ante la presión del grupo principal. La Vuelta a Asturias 2026 entrará ahora en su desenlace con Quintana como líder y con la etapa final como juez de la clasificación general.

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