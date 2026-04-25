Histórico Clásico Regio Femenil: Tigres vence a Rayadas ante récord de asistencia en la Liga MX Femenil

El Clásico Regio Femenil volvió a confirmar su peso dentro de la Liga MX Femenil. En la edición 46 de la rivalidad, Rayadas y Tigres no sólo cerraron la fase regular del Clausura 2026 con un duelo de alto impacto deportivo, sino también con un nuevo récord de asistencia para el torneo, al reunir a 27 mil 408 aficionados en el Estadio BBVA. La cifra convirtió al Rayadas vs Tigres en el partido con mejor entrada del Clausura 2026 femenil, superando los 15 mil 735 espectadores que habían asistido al Chivas vs América de la Jornada 10 en el Estadio Akron. Además, el registro reforzó la dimensión que ha tomado el futbol femenil en Nuevo León, donde la rivalidad entre Monterrey y la UANL se mantiene como una de las más convocantes del país.

En la cancha, la noche fue completamente auriazul. Tigres Femenil venció 3-0 a Rayadas en el Gigante de Acero y le quitó el invicto a Monterrey en la última fecha de la fase regular.

Myra Delgadillo abrió el marcador al minuto 49, mientras que Diana Ordóñez firmó un doblete al 77’ y al 90’ para sellar la goleada de las Amazonas. El resultado tuvo consecuencias directas en la tabla general. Rayadas llegó al Clásico Regio como líder con 40 puntos y con la posibilidad de cerrar invicta el Clausura 2026, pero la derrota la dejó en el segundo lugar. Tigres, por su parte, escaló hasta la tercera posición con 37 unidades y llegará a la Liguilla con un golpe anímico importante. El gran beneficiado del tropiezo albiazul fue América Femenil, que derrotó 3-2 a Pachuca y terminó como líder general con 42 puntos. Las Águilas aprovecharon la caída de Monterrey para quedarse con la cima de la clasificación, mientras que Pachuca cerró en la cuarta posición con 36 unidades.

La Jornada 17 también definió el último boleto a la Liguilla. FC Juárez venció 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco y aseguró el octavo lugar con 29 puntos, dejando fuera a Tijuana, que aunque derrotó 2-0 a Mazatlán, se quedó en la novena posición con 28 unidades. Resultados al momento de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil: León 1-2 Atlético de San Luis América 3-2 Pachuca Chivas 1-1 Toluca Rayadas 0-3 Tigres Atlas 1-2 FC Juárez Tijuana 2-0 Mazatlán

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