El árbitro César Arturo Ramos se ausentará un mes de la Liga MX ¿Cuál es la causa?

Ramos ya comenzó su nueva aventura internacional . Este fin de semana fue designado como árbitro central del partido entre Sanfrecce Hiroshima y Cerezo Osaka , correspondiente a la Jornada 7 de la J1 League. El encuentro terminó con triunfo de Hiroshima por 6-1 y el mexicano tuvo una participación activa al señalar dos penales y recurrir al VAR durante el partido.

La ausencia del silbante llega en plena disputa del Apertura 2026 y significa que la Comisión de Árbitros no podrá considerarlo para varios encuentros importantes del calendario mexicano. De acuerdo con la información publicada sobre su asignación, su participación en Japón abarcará de la Jornada 8 a la Jornada 10 de la J1 League , periodo que concluye el 18 de octubre .

César Arturo Ramos Palazuelos vive una pausa de aproximadamente un mes en la Liga MX y cumplir una nueva asignación internacional en Japón. El árbitro mexicano fue incluido en un programa de intercambio entre la J.League, la Federación Mexicana de Futbol y la Federación Japonesa de Futbol , por lo que trabajará durante tres jornadas de la Primera División japonesa.

LSO PARTIDOS QUE SE PERDERÁ EN MÉXICO

La estancia de Ramos en Japón tendrá consecuencias directas en el calendario del Apertura 2026. Entre los encuentros para los que no estará disponible aparece el Clásico Nacional, programado para el 19 de septiembre, además del Monterrey vs. Cruz Azul, que se disputará en esas mismas fechas.

También quedará fuera de las posibilidades de la Comisión de Árbitros para el Toluca vs. Cruz Azul del 26 de septiembre y otros encuentros destacados que se jugarán durante su ausencia, entre ellos el Clásico Tapatío, Tigres vs. Toluca, América vs. Monterrey y Cruz Azul vs. Pumas.

Su regreso a las designaciones de la Liga MX está previsto a partir de la Jornada 13 del Apertura 2026, una vez que concluya su participación en territorio japonés.

Hasta antes de su salida, Ramos había participado como árbitro central en cuatro encuentros del Apertura 2026: Chivas vs. Juárez, Atlas vs. Tigres, León vs. Monterrey y Tijuana vs. Pumas.

En esos cuatro partidos registra 12 tarjetas amarillas, tres tarjetas rojas y cuatro penales, de acuerdo con las estadísticas disponibles de la temporada.

Además, su actividad de 2026 incluye participaciones en la Leagues Cup, donde también tuvo designaciones durante el verano. La ficha de la Comisión de Árbitros de la FMF registra cuatro partidos de Liga MX en el Apertura y señala que Ramos cuenta con una extensa trayectoria internacional.

ES CONSIDERADO EL MEJOR ÁRBITRO MEXICANO DE LA ACTUALIDAD

La salida temporal hacia Japón llega después de un año particularmente activo para el silbante mexicano. Ramos participó en el Mundial 2026, celebrado en México, Estados Unidos y Canadá, donde dirigió dos partidos de la fase de grupos: Irán vs. Nueva Zelanda y Brasil vs. Escocia.

La Copa del Mundo de 2026 representó además su tercera participación mundialista, después de Rusia 2018 y Qatar 2022. En esta última edición, Ramos amplió su experiencia internacional después de haber dirigido también una de las semifinales de Qatar 2022.

Su trayectoria internacional incluye además participaciones en Juegos Olímpicos, Mundial de Clubes, Copas Oro, Copa Asiática y Mundiales Sub-20, mientras que fuera de México ya había recibido designaciones en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.