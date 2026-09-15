Kily González toma el mando del Inter Miami y tendrá un debut de alto voltaje ante Cruz Azul

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    Kily González toma el mando del Inter Miami y tendrá un debut de alto voltaje ante Cruz Azul
    El primer reto de González es superar el partido será este miércoles en la Campeones Cup frente al campeón de la Liga MX, el Cruz Azul. FOTO: ESPECIAL

El ex seleccionado argentino firmó hasta junio de 2028 y dirigirá a Lionel Messi y compañía tras completar sus permisos de trabajo

El Inter Miami hizo oficial este martes la llegada de Cristian “Kily” González como nuevo entrenador del primer equipo, después de que el argentino completara la documentación necesaria para trabajar en Estados Unidos. El estratega firmó un contrato hasta junio de 2028 y asumió inmediatamente el reto de recuperar la mejor versión de un equipo plagado de figuras, pero que atraviesa semanas de resultados irregulares.

González reemplaza en el cargo a Guillermo Hoyos, quien había tomado el mando de manera interina desde la salida de Javier Mascherano en abril. El nuevo técnico argentino dirigió este martes su primera práctica y prácticamente no tendrá tiempo para una adaptación tranquila: su debut desde el banquillo será ante Cruz Azul, este miércoles, en la Campeones Cup.

El partido representa una oportunidad inmediata para que el Kily pelee por su primer título al frente del conjunto de Florida. La Campeones Cup enfrenta en un solo partido al campeón vigente de la MLS Cup, Inter Miami, contra el campeón de la Liga MX, en una edición que será la octava en la historia del torneo.

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UN PLANTEL LLENO DE ESTRELLAS, PERO CON PROBLEMAS

La llegada de González se produce en un momento de cierta turbulencia deportiva. Inter Miami sólo ha conseguido una victoria en sus últimos cinco partidos de temporada regular y marcha segundo de la Conferencia Este, a nueve puntos del Nashville, pese a contar con una de las plantillas más reconocidas de la MLS.

Ahora, el nuevo entrenador tendrá bajo sus órdenes a Lionel Messi, además de otros futbolistas de amplia trayectoria internacional, con la misión de encontrar regularidad en la recta final de la temporada.

El propio González reconoció que se trata de un desafío especial dentro de su carrera y adelantó que pretende construir un equipo con una idea clara de juego, compacto y con vocación ofensiva.

Además, el reencuentro con Messi añade un ingrediente particular a su llegada. Kily González fue compañero del actual capitán del Inter Miami en la selección argentina, durante la etapa inicial de la carrera internacional del actual campeón del mundo.

DE ROSARIO CENTRAL A LA MLS; ASÍ ASI HA SIDO LA CARREA DE KILY COMO ENTRENADOR

Aunque su nombre es ampliamente reconocido por su etapa como futbolista, Cristian González comenzó su camino como entrenador en las fuerzas básicas y la reserva de Rosario Central, club con el que mantiene una relación especial desde su época como jugador.

Después de dos temporadas al frente del equipo de reserva, fue promovido al primer equipo y dirigió a Rosario Central durante 68 partidos entre 2020 y 2022. Durante ese proceso también tuvo participación en la Copa Sudamericana y formó parte de un proyecto que dio espacio a varios futbolistas jóvenes.

Su siguiente experiencia llegó con Unión de Santa Fe, donde permaneció entre 2023 y 2025 y acumuló 77 encuentros. Posteriormente tuvo un breve paso por Platense, club al que dirigió en 14 partidos durante 2025.

La llegada al Inter Miami representa, por lo tanto, su primera experiencia como entrenador fuera de Argentina y el desafío de mayor exposición internacional de su carrera en los banquillos.

Antes de convertirse en técnico, el Kily construyó una extensa trayectoria como jugador. Disputó 56 partidos con la selección argentina entre 1995 y 2005, participó en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002 y fue parte de distintas generaciones del representativo albiceleste.

A nivel de clubes, defendió los colores de Rosario Central, Real Zaragoza, Valencia e Inter de Milán, entre otros. Su etapa más destacada en Europa llegó con el Valencia, equipo con el que ganó títulos y disputó dos finales consecutivas de la Champions League.

Ahora, a sus 51 años, González tendrá una misión completamente distinta: administrar un vestidor lleno de figuras y devolver al Inter Miami la estabilidad necesaria para competir por los títulos que todavía tiene en juego.

Su primer examen llegará de inmediato. El miércoles 16 de septiembre, el Inter Miami recibirá a Cruz Azul en busca de la Campeones Cup, en un encuentro que marcará oficialmente el inicio de la era del Kily González en la MLS.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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