El ‘Capitán Kirk’, listo para seguir escribiendo páginas doradas con los Azulejos de Toronto

Los Azulejos de Toronto celebraron a lo grande en el Bronx tras eliminar a los Yankees de Nueva York en la Serie Divisional de la Liga Americana. El conjunto canadiense se impuso en cuatro juegos al poderoso equipo neoyorquino y ahora tiene la mirada puesta en seguir trascendiendo dentro de la postemporada.

“En realidad me siento muy bien”, declaró el mexicano Alejandro Kirk a MLB en Español después de la victoria. “No me gusta hablar mucho de mí. El equipo hizo un excelente trabajo, tanto la ofensiva como el bullpen y los abridores. Yo creo que todo se nos dio, gracias a Dios pudimos pasar a la siguiente ronda. ¡A seguir peleando!”.

El receptor tijuanense fue una pieza fundamental en los duelos disputados en el Rogers Centre. En el primer juego de la serie, Kirk conectó dos cuadrangulares, convirtiéndose en el único mexicano en la historia en lograrlo dentro de un encuentro de postemporada de Grandes Ligas. Terminó la serie con cuatro imparables, tres carreras impulsadas y apenas un ponche en 18 turnos al bat, un desempeño que lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la eliminatoria.

TE PUEDE INTERESAR: Yankees caen ante los Blue Jays: las razones detrás del fracaso en la Postemporada de la MLB

Consciente del apoyo que recibe desde su país, el bajacaliforniano no dudó en enviar un mensaje de agradecimiento a los aficionados que siguen sus pasos desde México.“Siempre es muy bonito sentir el apoyo de México, de los latinos. Se les quiere a todos y muchas gracias por todo ese apoyo”, expresó con emoción.

Nacido en Tijuana, Baja California, en 1998, Alejandro Kirk firmó con los Blue Jays en 2016 como agente libre internacional. Su ascenso dentro del sistema de ligas menores fue meteórico gracias a su potente bate y a su excelente manejo detrás del plato. En 2020, en plena pandemia, debutó en las Grandes Ligas y rápidamente se ganó un lugar en el roster principal.

Desde entonces, Kirk se ha consolidado como uno de los receptores más completos de la MLB. En 2022, fue seleccionado al Juego de Estrellas, convirtiéndose en el primer catcher mexicano titular en la historia del evento, y además fue reconocido con el Bate de Plata como mejor receptor ofensivo de la Liga Americana. Su disciplina en el plato y su contacto constante lo han convertido en una amenaza ofensiva poco común para su posición.

En la actual temporada, el tijuanense ha vuelto a ser pieza clave para Toronto, destacando por su capacidad para manejar el pitcheo, frenar el robo de bases y producir en momentos decisivos. Su serenidad y madurez, pese a su juventud, lo han convertido en un referente dentro del clubhouse de los Blue Jays.

CASI UNA DÉCADA PASÓ

Con esta victoria sobre los Yankees, Toronto regresa a la Serie de Campeonato de la Liga Americana tras casi una década de ausencia. La última vez que los canadienses llegaron a esta instancia fue en 2016, cuando cayeron 4-1 ante los entonces Indians de Cleveland.

Los Blue Jays buscan ahora romper una sequía de más de 30 años sin conquistar la Serie Mundial, un título que no consiguen desde su bicampeonato de 1992 y 1993, los únicos dos trofeos en la historia de la franquicia fundada en 1977.

Con figuras como Bo Bichette, Vladimir Guerrero Jr. y Alejandro Kirk liderando una ofensiva balanceada, Toronto parece decidido a escribir un nuevo capítulo glorioso en su historia. Y para México, el protagonismo de Kirk representa no solo orgullo nacional, sino también la confirmación de que su nombre ya está grabado entre los grandes del béisbol moderno.