El ‘Chucky’ Lozano, un delantero que pesa en la MLS, aporta y se crece al castigo

El San Diego FC no lo ha admitido en público, pero la valía de Hirving Lozano en su ofensiva está demostrada, al grado de que luego de haber sido separado por un acto de indisciplina, le volvieron a dar oportunidad y ya la anda rompiendo de nuevo.

El jugador fue perdonado y convocado nuevamente para el segundo juego de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS, el pasado sábado, El “Chucky” ingresó al minuto 48 por Corey Baird y, apenas tres minutos después, desató la euforia de los aficionados con un gol al 51 que puso en ventaja al San Diego FC.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Van a Semifinales!: México Sub 17 supera a Italia y sigue en Marruecos 2025

El tanto fue revisado por el VAR, pero finalmente se validó, confirmando la importancia del ingreso del ex jugador del Napoli. Con ese gol, Lozano consolidó la ventaja de su equipo sobre Portland Timbers, dándole al San Diego FC un impulso decisivo en su lucha por avanzar en la postemporada de la Major League Soccer.

El rendimiento de Lozano en su primera temporada en la MLS ha sido sobresaliente. En 27 partidos disputados, el mexicano suma nueve goles y diez asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del conjunto californiano y en un referente tanto dentro como fuera del vestuario.

Su adaptación al futbol estadounidense ha sido rápida y efectiva. Chucky no solo aporta velocidad y desequilibrio por las bandas, sino también liderazgo y experiencia internacional, factores que el San Diego FC necesita para soñar con un título en su temporada de debut.

¿Y POR QUÉ LO TENÍAN CASTIGADO?

La sanción que había dejado a Lozano fuera del primer juego de la serie se debió a un acto de indisciplina cometido días antes, cuando discutió airadamente con el cuerpo técnico tras ser sustituido en el cierre de la temporada regular.

El altercado llevó al club a separarlo temporalmente del plantel, pero su disculpa y compromiso con el equipo le valieron una nueva oportunidad en el momento clave de los Playoffs.