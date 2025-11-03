El ‘Chucky’ Lozano, un delantero que pesa en la MLS, aporta y se crece al castigo

Deportes
/ 3 noviembre 2025
    El ‘Chucky’ Lozano, un delantero que pesa en la MLS, aporta y se crece al castigo
    Hirving “Chucky” Lozano volvió a la cancha y puso orden en el juego de Primera Ronda de Playoffs contra El Portland Timbers. FOTO: AP

Luego de ser separado por un acto de indisciplina, el mexicano volvió e influyó en el resultado con el que el San Diego FC aspira a seguir avanzando en los Playoffs

El San Diego FC no lo ha admitido en público, pero la valía de Hirving Lozano en su ofensiva está demostrada, al grado de que luego de haber sido separado por un acto de indisciplina, le volvieron a dar oportunidad y ya la anda rompiendo de nuevo.

El jugador fue perdonado y convocado nuevamente para el segundo juego de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS, el pasado sábado, El “Chucky” ingresó al minuto 48 por Corey Baird y, apenas tres minutos después, desató la euforia de los aficionados con un gol al 51 que puso en ventaja al San Diego FC.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Van a Semifinales!: México Sub 17 supera a Italia y sigue en Marruecos 2025

El tanto fue revisado por el VAR, pero finalmente se validó, confirmando la importancia del ingreso del ex jugador del Napoli. Con ese gol, Lozano consolidó la ventaja de su equipo sobre Portland Timbers, dándole al San Diego FC un impulso decisivo en su lucha por avanzar en la postemporada de la Major League Soccer.

El rendimiento de Lozano en su primera temporada en la MLS ha sido sobresaliente. En 27 partidos disputados, el mexicano suma nueve goles y diez asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del conjunto californiano y en un referente tanto dentro como fuera del vestuario.

Su adaptación al futbol estadounidense ha sido rápida y efectiva. Chucky no solo aporta velocidad y desequilibrio por las bandas, sino también liderazgo y experiencia internacional, factores que el San Diego FC necesita para soñar con un título en su temporada de debut.

¿Y POR QUÉ LO TENÍAN CASTIGADO?

La sanción que había dejado a Lozano fuera del primer juego de la serie se debió a un acto de indisciplina cometido días antes, cuando discutió airadamente con el cuerpo técnico tras ser sustituido en el cierre de la temporada regular.

El altercado llevó al club a separarlo temporalmente del plantel, pero su disculpa y compromiso con el equipo le valieron una nueva oportunidad en el momento clave de los Playoffs.

El tanto fue revisado por el VAR, pero finalmente se validó, confirmando la importancia del ingreso del ex jugador del Napoli. Con ese gol, Lozano consolidó la ventaja de su equipo sobre Portland Timbers, dándole al San Diego FC un impulso decisivo en su lucha por avanzar en la postemporada de la Major League Soccer.

El rendimiento de Lozano en su primera temporada en la MLS ha sido sobresaliente. En 27 partidos disputados, el mexicano suma nueve goles y diez asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más determinantes del conjunto californiano y en un referente tanto dentro como fuera del vestuario.

Su adaptación al futbol estadounidense ha sido rápida y efectiva. Chucky no solo aporta velocidad y desequilibrio por las bandas, sino también liderazgo y experiencia internacional, factores que el San Diego FC necesita para soñar con un título en su temporada de debut.

¿Y POR QUÉ LO TENÍAN CASTIGADO?

La sanción que había dejado a Lozano fuera del primer juego de la serie se debió a un acto de indisciplina cometido días antes, cuando discutió airadamente con el cuerpo técnico tras ser sustituido en el cierre de la temporada regular.

El altercado llevó al club a separarlo temporalmente del plantel, pero su disculpa y compromiso con el equipo le valieron una nueva oportunidad en el momento clave de los Playoffs.

Temas


Futbol

Localizaciones


Estados Unidos
Italia
Marruecos

Personajes


Hirving Lozano

Organizaciones


MLS

true

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Opresión en Michoacán

Opresión en Michoacán
true

Se puede decir... Que Pemex lo único que dá son ‘pérdidas’
Claudia Sheinbaum durante evento público en octubre, mes en el que encuestas registraron ajustes en su aprobación.

Aprobación de Claudia Sheinbaum cae en octubre, revela El Financiero y El Economista

La SEP ha confirmado que en noviembre de 2025 los estudiantes de nivel básico disfrutarán de dos megapuentes, además de varios días sin clases antes del cierre del año.

Confirma SEP dos megapuentes en noviembre 2025... ¿Cuándo serán?
No existen descuentos adicionales exclusivos para los titulares del INAPAM.

Buen Fin 2025: los beneficios que podrán aprovechar los adultos mayores con su credencial INAPAM
A través de la edición más reciente de la Revista del Consumidor, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), reveló las marcas de cacahuates salados y japoneses más dañinos para el organismo.

¡Ni de ‘botanita’! Profeco alerta por marcas de cacahuates salados y japoneses altamente dañinos
Los dirigidos por Javier Aguirre estrenarán el nuevo uniforme el 15 de noviembre ante Uruguay.

Adidas revela el nuevo jersey verde de México para el Mundial 2026; lo estrenarán en Torreón
El festival Pa’l Norte anunció el lineup oficial para su edición 2026, que se realizará del 27 al 29 de marzo en el Parque Fundidora de Monterrey.

Revelan lineup oficial del festival Pa’l Norte 2026, con Tyler, The Creator, Guns N’ Roses y The Killers: cartelera completa