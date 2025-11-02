¡Van a Semifinales!: México Sub 17 supera a Italia y sigue en Marruecos 2025

Fútbol
/ 2 noviembre 2025
    ¡Van a Semifinales!: México Sub 17 supera a Italia y sigue en Marruecos 2025
    La selección mexicana Sub 17 avanzó a las Semifinales del Mundial Femenil en Marruecos 2025 tras eliminar a Italia en Cuartos de Final. FOTO: X

El Tri femenil se enfrentará a Países Bajos el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Olímpico de Rabat, buscando repetir el camino hacia una final histórica, como lo hizo en Uruguay 2018

La Selección Mexicana logró avanzar a las Semifinales de la Copa Mundial Femenil Sub 17 de la FIFA, tras eliminar a Italia en la fase de Cuartos de Final. El torneo se disputa en Marruecos, y el triunfo coloca a México entre las cuatro mejores selecciones de la categoría.

El próximo rival de las aztecas será Países Bajos, que llegó a esta instancia tras vencer en tanda de penales a Francia por 5-4, luego de un empate 0-0 en tiempo reglamentario. El encuentro de Semifinales se disputará el miércoles 5 de noviembre en el Estadio Olímpico de Rabat.

TE PUEDE INTERESAR: El Fenerbahçe de Edson Álvarez remonta al Besiktas; Memo Ochoa vuelve a perder con AEL Limassol en Chipre

Este enfrentamiento se repetirá tras el choque entre ambos equipos en la fase de grupos, donde México se impuso por 1-0. Aquella victoria fue crucial, ya que un descalabro hubiera significado la eliminación temprana del torneo.

Bajo la dirección técnica de Miguel Gamero, el Tri femenil busca alcanzar su segunda final en la historia de los mundiales Sub 17. La primera ocasión fue en Uruguay 2018, cuando México llegó al partido por el título, pero perdió 2-1 frente a España.

El recorrido de Países Bajos en este Mundial muestra un camino más ajustado. El equipo europeo avanzó a octavos de final como uno de los mejores terceros lugares del Grupo B, con solo tres puntos tras vencer a Camerún, caer ante México y frente a Corea del Norte por 0-5. En Octavos, superaron a Estados Unidos y en Cuartos repitieron el mismo método frente a Francia. La tanda de penales se ha convertido en su principal recurso.

Por su parte, México comenzó con un tropiezo al caer 2-0 frente a Corea del Norte, pero se recuperó con triunfos sobre Países Bajos y Camerún, asegurando el segundo lugar del grupo. En Octavos de Final vencieron 1-0 a Paraguay antes de superar a Italia en cuartos.

El duelo de Semifinales entre Países Bajos y México se podrá seguir en VIX y FIFA+, con inicio a las 13:00 horas. Mientras tanto, la otra semifinal enfrentará a Brasil y Corea del Norte, a las 9:30 horas, también por los mismos canales de transmisión.

Con este resultado, México mantiene vivas sus aspiraciones de disputar la final del Mundial Femenil Sub 17 y asegurar un lugar histórico en la competencia africana.

Temas


Futbol
resultados
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Marruecos

Organizaciones


Selección Mexicana Femenil de Futbol

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

