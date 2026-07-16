‘El comienzo de 2 leyendas’... la increíble foto de Messi bañando a Lamine Yamal de bebé que presagió la final del Mundial

Lo que comenzó como una sencilla sesión fotográfica para un calendario solidario terminó transformándose en uno de los relatos más llamativos del futbol contemporáneo. Diecinueve años después, aquellos dos protagonistas volverán a encontrarse, pero esta vez frente a frente y con la Copa del Mundo como objetivo.

Hay imágenes que permanecen guardadas durante años hasta que un acontecimiento las convierte en parte de la historia. Eso ocurrió con la fotografía en la que un joven Lionel Messi sostiene y baña a un bebé llamado Lamine Yamal , una escena que hoy adquiere un significado especial con ambos convertidos en protagonistas de la final del Mundial 2026 .

El próximo 19 de julio , Argentina y España disputarán el campeonato mundial. Messi buscará conquistar el bicampeonato para la Albiceleste y sumar la cuarta estrella, mientras que Lamine Yamal intentará devolverle el título a la selección española, que no levanta el trofeo desde Sudáfrica 2010 .

ASÍ NACIÓ LA FOTOGRAFÍA QUE DIO LA VUELTA AL MUNDO

La historia comenzó en diciembre de 2007, cuando la Fundación FC Barcelona, UNICEF y el diario Sport organizaron un calendario con fines benéficos en el que participaron futbolistas del primer equipo junto con familias de Cataluña.

La familia de Lamine Yamal, originaria de Rocafonda, en Mataró, ganó uno de los sorteos para participar en la actividad. El pequeño tenía apenas seis meses de edad, mientras que Messi contaba con 20 años y comenzaba a consolidarse como una de las grandes promesas del futbol mundial.

Durante la sesión, realizada por el fotógrafo Joan Monfort en el Camp Nou, el argentino aparece sosteniendo al bebé dentro de una pequeña bañera de plástico con agua y juguetes. En otra imagen también carga al pequeño en brazos mientras le dedica una sonrisa. Años después, el padre de Lamine, Mounir Nasraoui, recuperó la fotografía y la publicó en redes sociales con la frase: ”El comienzo de dos leyendas”, un mensaje que rápidamente dio la vuelta al mundo.

UNA IMAGEN QUE SIMBOLIZA EL RELEVO GENERACIONAL

El propio fotógrafo recordó que, al inicio de la sesión, Messi se mostraba reservado e incluso dudaba sobre cómo cargar al bebé. Conforme avanzaron las fotografías, el entonces juvenil delantero ganó confianza y el momento quedó inmortalizado sin imaginar la trascendencia que tendría casi dos décadas más tarde.

Durante muchos años las imágenes permanecieron prácticamente olvidadas. Sin embargo, resurgieron en 2024, cuando comenzaron a viralizarse y miles de aficionados encontraron en ellas una metáfora del paso del tiempo y del relevo entre generaciones.

Mientras Messi construyó una carrera repleta de títulos y reconocimientos, Lamine Yamal creció hasta convertirse en una de las grandes figuras surgidas de la cantera del Barcelona, liderando junto a futbolistas como Pau Cubarsí, Gavi y Fermín López la nueva etapa del club catalán tras la salida del astro argentino.

ARGENTINA Y ESPAÑA LLEGAN POR CAMINOS DISTINTOS

El recorrido hacia la final también refleja dos historias muy diferentes. España se consolidó como una de las selecciones más sólidas del torneo después de superar 3-0 a Austria, vencer 1-0 a Portugal, eliminar 2-1 a Bélgica y derrotar 2-0 a Francia en semifinales.

El conjunto español presume la mejor ofensiva del campeonato y una de las defensas más consistentes, al recibir apenas un gol durante toda la competencia, confirmando el crecimiento de una generación encabezada por Lamine Yamal.

Por su parte, Argentina tuvo un camino mucho más exigente. El equipo dirigido por Lionel Scaloni necesitó tiempo extra para vencer a Cabo Verde, remontó frente a Egipto, eliminó a Suiza tras un intenso alargue y dejó fuera a Inglaterra luego de otra reacción en el marcador. La experiencia de Lionel Messi y la contundencia de Lautaro Martínez volvieron a ser determinantes para colocar a la Albiceleste en una nueva final mundialista.

MÁS QUE UNA FINAL, EL ENCUENTRO DE DOS GENERACIONES

La fotografía de 2007 ha dejado de ser únicamente una curiosidad para convertirse en uno de los símbolos más representativos del futbol moderno. En ella coinciden el inicio de la carrera de un jugador que marcaría una época y los primeros meses de vida de quien hoy representa el futuro del deporte.

”El comienzo de dos leyendas”, escribió Mounir Nasraoui al compartir la imagen, una frase que cobró un nuevo significado tras confirmarse el duelo entre Messi y Lamine Yamal por el título mundial.

Más allá del resultado, la final representa el encuentro entre dos generaciones separadas por casi dos décadas, unidas por una fotografía que nadie imaginó que terminaría formando parte de la historia del futbol.