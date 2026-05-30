El Grande Americano desata la euforia en Monterrey y desenmascara a Chad Gable en AAA Noche de los Grandes

La Noche de los Grandes de la AAA cumplió con su promesa de drama, lucha y espectáculo en la Arena Monterrey, donde El Grande Americano derrotó al Original Grande Americano en una intensa lucha de Máscara contra Máscara que terminó con la revelación de una identidad esperada por la afición: Chad Gable. El combate estelar tuvo tintes de guerra desde el arranque, luego de que el Original atacó a su rival con una guitarra antes de que la lucha tomara ritmo. A partir de ahí, ambos llevaron la rivalidad al límite, con mesas, sillas, castigos fuera del ring, máscaras rotas, sangre y una Arena Monterrey entregada al cántico de “¡Sí se pudo!” en favor del enmascarado que terminó por quedarse con el nombre y el legado. El Grande Americano resistió castigos a la pierna, intervenciones y momentos de aparente derrota, pero encontró aire en el cierre para conectar el cabezazo definitivo y llevarse la cuenta de tres. Tras la caída, el Original Grande Americano cumplió con la apuesta, tomó el micrófono y aceptó que, desde esa noche, sólo había un verdadero Grande Americano.

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La sorpresa llegó cuando se quitó la máscara y reveló que se trataba de Chad Gable, estrella de WWE, quien reconoció el peso de la lucha libre mexicana, entregó su máscara al vencedor y fue despedido entre aplausos por el público regio. La función también dejó una noche movida en materia de campeonatos. Rey Fénix venció a Laredo Kid para conquistar el Campeonato Crucero AAA, en una lucha de alto ritmo que abrió la cartelera televisada y encendió al público desde temprano. Más tarde, El Hijo del Vikingo derrotó al Hijo del Dr. Wagner Jr. y se convirtió en nuevo Campeón Latinoamericano AAA, con Omos como factor determinante en el desenlace. En la división de parejas, The War Raiders, integrados por Erik e Ivar, superaron a Psycho Clown y Pagano para proclamarse nuevos Campeones en Parejas AAA, luego de aprovechar la tensión entre los mexicanos. Con tres títulos cambiando de manos y una máscara histórica cayendo en Monterrey, AAA cerró una de sus noches más mediáticas rumbo a Triplemanía 34, impulsada por la alianza con WWE y por una rivalidad que terminó dejando a Chad Gable sin incógnita, pero con una ovación de respeto.

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Resultados de AAA Noche de los Grandes Rey Fénix derrotó a Laredo Kid y ganó el Campeonato Crucero AAA. El Hijo del Vikingo derrotó al Hijo del Dr. Wagner Jr. y ganó el Campeonato Latinoamericano AAA. The War Raiders derrotaron a Psycho Clown y Pagano y ganaron los Campeonatos en Parejas AAA. El Grande Americano derrotó al Original Grande Americano en Máscara contra Máscara; el perdedor se desenmascaró y reveló ser Chad Gable.

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