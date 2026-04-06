Isaac del Toro se mete al Top 15 en el arranque de la Vuelta al País Vasco

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 6 abril 2026
    Isaac del Toro se mete al Top 15 en el arranque de la Vuelta al País Vasco

El mexicano tuvo un inicio consistente en la contrarreloj inaugural, donde finalizó en la posición 13 y se mantuvo dentro del primer minuto de diferencia respecto al líder, Paul Seixas

La Vuelta al País Vasco 2026 inició actividades este lunes 6 de abril con una contrarreloj individual en Bilbao, un recorrido corto pero exigente que marcó las primeras diferencias en la clasificación general. El francés Paul Seixas fue el más rápido del día al detener el cronómetro en 17:09.38, registro que le permitió colocarse como líder tras la primera jornada.

En este arranque también destacó la participación del mexicano Isaac del Toro, quien cumplió con una actuación consistente en una modalidad que no es su especialidad. El corredor del UAE Team Emirates XRG logró mantenerse competitivo frente a especialistas, con el objetivo principal de no perder demasiado tiempo en la general.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/julio-rodriguez-deja-huella-en-la-oviedo-cup-con-el-selectivo-nacional-de-la-liga-tdp-DH19786216

Desde los primeros kilómetros, Del Toro mostró buen ritmo. En el primer punto intermedio, ubicado tras el ascenso al Alto de Santo Domingo, se colocó en la posición 20, a poco más de 14 segundos del mejor tiempo. La diferencia era manejable considerando el perfil del recorrido y la calidad de los participantes.

Conforme avanzó la etapa, el ciclista mexicano mejoró su desempeño. En el segundo corte ya figuraba en el puesto 15 con un tiempo de 7:47.44, reduciendo distancias frente a varios rivales directos. Su paso constante le permitió mantenerse dentro del grupo de corredores que buscaban limitar daños en esta primera prueba contra el reloj.

En la parte final del trazado de 13.8 kilómetros, Del Toro mantuvo el esfuerzo en las calles de Bilbao e incluso llegó a colocarse momentáneamente en posiciones cercanas al liderato mientras concluían los últimos competidores. Sin embargo, con el cierre de los favoritos, su lugar se ajustó dentro de la clasificación.

El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 18:00.11, ubicándose en la posición 13, a 50 segundos del líder. El resultado lo deja bien posicionado en la tabla general, aunque con margen por recortar en las siguientes etapas si busca acercarse a los primeros lugares.

Tras esta primera jornada, la clasificación es encabezada por Seixas, seguido de Kevin Vauquelin a 23 segundos y Felix Großschartner a 27. Más atrás aparecen nombres como Primoz Roglic e Ilan Van Wilder, todos dentro del primer minuto de diferencia. Del Toro se mantiene dentro de ese mismo rango, lo que le permite seguir en la pelea en una competencia que apenas comienza.

La actividad continuará este martes 7 de abril con la segunda etapa, programada a las 7:30 horas, tiempo del centro de México. Será una oportunidad para que el mexicano busque recuperar terreno en un perfil distinto, donde sus características pueden tener mayor impacto.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ciclismo
resultados

Localizaciones


Bilbao

Personajes


Isaac del Toro

Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Selección de los editores
La FGR obtuvo vinculación contra tres personas en Ciudad de México y 18 más por armas y explosivos en otro operativo

FGR obtiene vinculación a proceso contra tres personas por tráfico de más de 100 kilos de marihuana en CDMX
Conoce cómo presentar tu declaración anual 2026 sin e.firma, cuándo es obligatoria y qué requisitos debes cumplir ante el SAT.

Declaración Anual del SAT... ¿Necesitas e.firma para recibir el saldo a favor?
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió que el nuevo frente frío azotará al Territorio Mexicano

Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 43 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
César Montes volvió a aparecer en el área y marcó con el Lokomotiv de Moscú, confirmando su gran momento en Rusia rumbo al Mundial 2026.

César Montes anota con Lokomotiv: El gran momento del ‘Cachorro’ de cara al Mundial 2026
Normas morenistas

Normas morenistas
NosotrAs: El feminismo queya no es (parte II)

NosotrAs: El feminismo que
ya no es (parte II)

Aunque el operativo contra ‘El Mencho’ pareció generar un impulso momentáneo en la imagen presidencial, no modificó las percepciones generales sobre el desempeño del gobierno en áreas clave.

Encuesta afirma que Sheinbaum tuvo 70% de aprobación durante marzo
Detienen a “El Milo” en Quintana Roo, operador de la Mafia Cubano-Americana con orden de extradición a Estados Unidos por delitos graves.

Detienen en Quintana Roo a ‘El Milo’, operador financiero de la Mafia Cubano-Americana y requerido por EU