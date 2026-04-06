Isaac del Toro se mete al Top 15 en el arranque de la Vuelta al País Vasco

La Vuelta al País Vasco 2026 inició actividades este lunes 6 de abril con una contrarreloj individual en Bilbao, un recorrido corto pero exigente que marcó las primeras diferencias en la clasificación general. El francés Paul Seixas fue el más rápido del día al detener el cronómetro en 17:09.38, registro que le permitió colocarse como líder tras la primera jornada. En este arranque también destacó la participación del mexicano Isaac del Toro, quien cumplió con una actuación consistente en una modalidad que no es su especialidad. El corredor del UAE Team Emirates XRG logró mantenerse competitivo frente a especialistas, con el objetivo principal de no perder demasiado tiempo en la general.

Desde los primeros kilómetros, Del Toro mostró buen ritmo. En el primer punto intermedio, ubicado tras el ascenso al Alto de Santo Domingo, se colocó en la posición 20, a poco más de 14 segundos del mejor tiempo. La diferencia era manejable considerando el perfil del recorrido y la calidad de los participantes. Conforme avanzó la etapa, el ciclista mexicano mejoró su desempeño. En el segundo corte ya figuraba en el puesto 15 con un tiempo de 7:47.44, reduciendo distancias frente a varios rivales directos. Su paso constante le permitió mantenerse dentro del grupo de corredores que buscaban limitar daños en esta primera prueba contra el reloj.

En la parte final del trazado de 13.8 kilómetros, Del Toro mantuvo el esfuerzo en las calles de Bilbao e incluso llegó a colocarse momentáneamente en posiciones cercanas al liderato mientras concluían los últimos competidores. Sin embargo, con el cierre de los favoritos, su lugar se ajustó dentro de la clasificación. El mexicano cruzó la meta con un tiempo de 18:00.11, ubicándose en la posición 13, a 50 segundos del líder. El resultado lo deja bien posicionado en la tabla general, aunque con margen por recortar en las siguientes etapas si busca acercarse a los primeros lugares. Tras esta primera jornada, la clasificación es encabezada por Seixas, seguido de Kevin Vauquelin a 23 segundos y Felix Großschartner a 27. Más atrás aparecen nombres como Primoz Roglic e Ilan Van Wilder, todos dentro del primer minuto de diferencia. Del Toro se mantiene dentro de ese mismo rango, lo que le permite seguir en la pelea en una competencia que apenas comienza. La actividad continuará este martes 7 de abril con la segunda etapa, programada a las 7:30 horas, tiempo del centro de México. Será una oportunidad para que el mexicano busque recuperar terreno en un perfil distinto, donde sus características pueden tener mayor impacto.

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