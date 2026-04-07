“Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 7 abril 2026
    “Te voy a meter una puti...”: Cuauhtémoc Blanco reta a Faitelson
    La posibilidad de verlos en Ring Royale crece, mientras resurgen viejas rivalidades y nuevos conflictos mediáticos. Foto: Especial.

El cruce entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson volvió a escalar tras un comentario en televisión que terminó en amenaza directa.

El polémico enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson volvió a encenderse, esta vez con la posibilidad de trasladarse del debate televisivo al cuadrilátero. Todo comenzó durante una emisión del programa “Faitelson sin censura”, donde el analista lanzó una provocación que rápidamente escaló.

Un reto que reaviva una vieja rivalidad

La tensión entre ambos personajes no es nueva. Desde la época en la que Blanco era figura del América y de la Selección Mexicana, Faitelson fue uno de sus críticos más constantes. Esta historia de desencuentros volvió a tomar fuerza cuando el periodista aseguró que no tendría problema en enfrentarlo en un evento como Ring Royale, un formato de peleas entre celebridades.

Aunque Faitelson matizó sus palabras al señalar que lo haría por una causa benéfica, el comentario fue suficiente para provocar una reacción inmediata del exfutbolista.

https://vanguardia.com.mx/deportes/futbol/antonio-mohamed-pide-disculpas-publicas-en-tudn-tras-el-altercado-con-david-faitelson-en-la-final-EJ18667605

La respuesta de Cuauhtémoc Blanco

Fiel a su estilo directo, Blanco respondió con una advertencia contundente que rápidamente se viralizó. Su tono desafiante dejó claro que no se intimidó ante la propuesta y, por el contrario, mostró disposición a llevar el conflicto a otro nivel.

Esta reacción no sorprendió a quienes conocen su trayectoria, ya que el exjugador siempre se caracterizó por su carácter fuerte dentro y fuera de la cancha.

¿Podrían enfrentarse en Ring Royale?

El interés por este tipo de espectáculos ha crecido en los últimos meses, y figuras como Poncho de Nigris han impulsado eventos como Ring Royale. En este contexto, la posibilidad de ver a Blanco y Faitelson en el ring no suena descabellada.

$!El polémico enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson volvió a encenderse.
El polémico enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson volvió a encenderse. Foto: TUDN

Faitelson y su historial de polémicas

El periodista no es ajeno a los conflictos. A lo largo de su carrera ha protagonizado múltiples enfrentamientos con figuras del deporte y los medios. Uno de los más recientes fue con Marc Crosas, durante una transmisión en vivo, donde el intercambio subió de tono rápidamente.

Además, en el pasado ha tenido roces con analistas, futbolistas y narradores, consolidando una imagen de comentarista frontal y polémico.

https://vanguardia.com.mx/deportes/alana-flores-responde-a-faitelson-tras-su-victoria-en-la-velada-del-ano-v-no-que-era-un-show-BN16822333

Un espectáculo que podría concretarse

Más allá de la polémica, este episodio refleja cómo el entretenimiento deportivo está evolucionando hacia formatos híbridos que combinan espectáculo, rivalidad y exposición mediática.

El posible enfrentamiento entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson no solo revive una vieja disputa, sino que también abre la puerta a un evento que podría captar la atención de millones. Por ahora, la pelea no está confirmada, pero el interés ya está generado.

En un entorno donde las figuras públicas trasladan sus diferencias a nuevos escenarios, el ring podría ser el siguiente capítulo de una rivalidad que parece lejos de terminar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Deportes
Espectáculos
TENDENCIAS

Personajes


Cuauhtémoc Blanco
David Faitelson

Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

Selección de los editores
Otros bloqueos

Otros bloqueos
NosotrAs: Las médicas y los cuidados

NosotrAs: Las médicas y los cuidados
Contactos entrevistados en la región señalaron como factores limitantes la mala percepción de seguridad y una menor afluencia de visitantes internacionales.

Cae turismo en el sur de México por inseguridad
Encuentran bolsas de basura con restos humanos en predio de Jalisco

Guerreros buscadores de Jalisco hallan 7 bolsas con restos humanos en sitio de construcción
Miles de trabajadores en México desconocen que su retiro depende del régimen en el que cotizan. La diferencia entre la Ley 73 y la Ley 97 del IMSS puede marcar si recibirán una pensión de por vida o solo el ahorro acumulado en su Afore.

¿Te toca pensión de por vida o solo el monto de tu Afore?... estas son las diferencias entre la Ley 73 y 97 del IMSS que definirá tu futuro
Conoce cómo funciona, requisitos y el proceso para solicitarlo.

Crédito Infonavit de hasta 160 mil pesos: requisitos y cómo solicitarlo
El mundo esotérico vive un giro inesperado: Jessica Esotérica lanzó un reto directo a Mhoni Vidente para enfrentarse en el Ring Royale, desatando polémica y expectativa en redes.

¿Duelo espiritual?... Jessica Esotérica reta a Mhoni Vidente a los golpes en el Ring Royale
El torneo Clausura 2026 ya suma 46.2 millones de espectadores, lo que representa un incremento del 3 por ciento respecto al certamen anterior.

El Clausura 2026 se consolida como éxito de audiencia: Liga MX roza cifras históricas