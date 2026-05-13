En Brasil quieren al ‘Rayito’, pero el América no acepta menos de 6 millones de dólares

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    En Brasil quieren al ‘Rayito’, pero el América no acepta menos de 6 millones de dólares
    El uruguayo se convirtió en una de las piezas fundamentales para la obtención del tricampeonato, pero su tiempo en el América podría ir en cuenta regresiva. FOTO: ESPECIAL

Brian Rodríguez es uno de los rescatables de las Águilas, pero ante la necesidad de renovar el cuadro, las ofertas resultan atractivas y el uruguayo podría dejar el nido

Luego de quedar eliminado en los Cuartos de Final del Clausura 2026 ante Pumas de la UNAM, el América comenzó de inmediato a reorganizar su proyecto rumbo al próximo semestre.

En plena etapa de evaluación de plantilla y posibles bajas, la directiva azulcrema recibió una propuesta que encendió las alarmas en Coapa. El protagonista es el extremo uruguayo Brian Rodríguez, una de las piezas más desequilibrantes del esquema de André Jardine, quien ha despertado interés fuera de México.

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En las últimas horas, el club recibió una oferta formal del Cruzeiro de Brasil, situación que generó incertidumbre entre la afición ante la pregunta inevitable: ¿se va del Nido?

De acuerdo con la información, la propuesta llegó por escrito y ronda los 4 millones de dólares por los derechos federativos del atacante charrúa. Sin embargo, la respuesta del América fue inmediata y contundente: la institución solo considerará negociar si la cifra alcanza por lo menos los 6 millones de dólares, dejando claro que no planean desprenderse fácilmente de uno de sus hombres más importantes en ofensiva.

Pese a que el interés del Cruzeiro es real, ni el club ni el jugador ven con buenos ojos una transferencia al futbol sudamericano, ya que el principal objetivo de Rodríguez es dar el salto al futbol europeo.

En Coapa también contemplan que su valor podría dispararse después del Mundial 2026, alcanzando una cifra cercana a los 11 millones de dólares, especialmente si termina siendo convocado por Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay, lo que elevaría su proyección internacional y su precio en el mercado.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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