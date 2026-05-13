‘Chucky’ Lozano sigue sin jugar, pero no sin cobrar; es del top 10 de los mejores pagados

Sin embargo, en medio de la polémica, el atacante mexicano puede presumir un dato que llama poderosamente la atención: sigue siendo uno de los jugadores mejor pagados de toda la liga.

La situación de Hirving “Chucky” Lozano en el San Diego FC atraviesa uno de sus momentos más complicados. Sus conflictos con el entrenador Mikey Varas lo dejaron completamente fuera del equipo, una decisión que incluso podría afectar seriamente sus aspiraciones de volver a ser considerado por la Selección Mexicana rumbo a la próxima Copa del Mundo .

El sindicato de futbolistas de la MLS publicó la lista de los jugadores con mayores ingresos en 2026, donde Lozano figura dentro del top 5, solo por debajo de estrellas internacionales como Lionel Messi, Heung-min Son y Rodrigo de Paul.

La presencia del “Chucky” en esa lista sorprende aún más debido a que no ha disputado un solo minuto en la temporada 2026, pero aun así su salario aumentó considerablemente: pasó de 7.6 millones de dólares a 9.3 millones de dólares anuales, consolidándolo como uno de los rostros mejor remunerados del futbol estadounidense.

En su primera campaña con San Diego FC, durante la temporada 2025, Lozano tuvo un rendimiento destacado al marcar 11 goles en 31 partidos, con actuaciones relevantes como un doblete en mayo.

Sin embargo, su historia con el club se fracturó a finales de ese año, cuando fue separado por un caso de indisciplina tras una fuerte discusión con Varas en el vestidor durante el descanso del partido ante Houston Dynamo, el 4 de octubre de 2025, situación que lo dejó fuera incluso de los playoffs y terminó por romper su relación con el cuerpo técnico.