Entre porras, disfraces y una propuesta de matrimonio: así se vivió la fiesta de la 21K Coahuila

La 21K Coahuila siempre tiene ganadores en la meta, pero también deja historias que no aparecen en el cronómetro. Este domingo, las calles de Saltillo volvieron a convertirse en una celebración colectiva donde el deporte fue apenas el punto de partida para reunir a familias, amigos, empresas, voluntarios y miles de espectadores. Desde antes del amanecer comenzaron a llegar los primeros grupos de aficionados. Algunos ocuparon lugares estratégicos para esperar el paso de familiares o amigos; otros llevaron bocinas, pancartas, pompones y hasta sirenas para animar a corredores que, en muchos casos, enfrentaban uno de los mayores retos deportivos de su vida.

A lo largo de la ruta aparecieron personajes ya tradicionales de la carrera. Máscaras de luchadores, el Chapulín Colorado y hasta Forrest Gump se mezclaron entre los corredores y el público, provocando sonrisas y fotografías durante todo el recorrido.

Las porras improvisadas surgían prácticamente en cada colonia. Vecinos repartían agua, fruta y palabras de aliento mientras los atletas avanzaban entre las exigentes subidas que distinguen a la prueba saltillense.

Uno de los puntos con mayor actividad fue el tramo cercano a la planta de Tupy, donde la empresa instaló un stand de hidratación para apoyar a los participantes. Colaboradores y voluntarios se sumaron a la jornada ofreciendo agua y ánimo a quienes pasaban por la zona, reflejando el vínculo que existe entre la carrera, la comunidad y la promoción de estilos de vida saludables.

La presencia de trabajadores y familias apoyando desde la banqueta convirtió ese sector en uno de los espacios más concurridos del recorrido, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo local que caracteriza a la 21K.

EL AMOR TAMBIÉN CRUZÓ LA META Sin embargo, una de las escenas más comentadas de la mañana ocurrió lejos de los podios. Entre los miles de participantes estaban Deion, de 25 años, y Sofía, de 23. Lo que ella no sabía era que la carrera terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida. Aprovechando el ambiente festivo del evento, Deion decidió pedirle matrimonio al finalizar la competencia.

Según contó, eligió la 21K porque a Sofía le apasionan las actividades deportivas y consideró que no existía mejor escenario para hacer la propuesta. Aunque la pareja tiene relativamente poco tiempo de relación, aseguró que supo que quería compartir su vida con ella desde que la conoció. La respuesta fue afirmativa y los aplausos de corredores, familiares y espectadores acompañaron el momento, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

UNA CARRERA DE MILES DE HISTORIAS Mientras los atletas de élite peleaban por los primeros lugares, miles de corredores recreativos vivían batallas personales. Algunos buscaban mejorar marcas; otros simplemente terminar el recorrido. Hubo quienes participaron acompañados por sus hijos, quienes regresaron tras lesiones o quienes cumplían la promesa de completar su primer medio maratón.

En la meta, las emociones se mezclaron entre lágrimas, abrazos y fotografías. Los tiempos pasaron a segundo plano frente a la satisfacción de concluir los 21 kilómetros.

La propia campeona femenil, Estefanía Oropeza, resumió parte de ese sentimiento al señalar que el apoyo familiar fue clave para completar una ruta que calificó como exigente por sus constantes ascensos.