Entre porras, disfraces y una propuesta de matrimonio: así se vivió la fiesta de la 21K Coahuila

Entre porras, disfraces y una propuesta de matrimonio: así se vivió la fiesta de la 21K Coahuila

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Corin Zúñiga
por Corin Zúñiga

Entre disfraces, estaciones de hidratación, familias alentando y una propuesta de matrimonio en la meta, la carrera dejó momentos que trascendieron los resultados deportivos

Deportes
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La 21K Coahuila siempre tiene ganadores en la meta, pero también deja historias que no aparecen en el cronómetro. Este domingo, las calles de Saltillo volvieron a convertirse en una celebración colectiva donde el deporte fue apenas el punto de partida para reunir a familias, amigos, empresas, voluntarios y miles de espectadores.

Desde antes del amanecer comenzaron a llegar los primeros grupos de aficionados. Algunos ocuparon lugares estratégicos para esperar el paso de familiares o amigos; otros llevaron bocinas, pancartas, pompones y hasta sirenas para animar a corredores que, en muchos casos, enfrentaban uno de los mayores retos deportivos de su vida.

https://vanguardia.com.mx/deportes/resultados-completos-de-la-21k-coahuila-2026-kipkorir-y-oropeza-se-llevan-el-triunfo-MF21064118
$!Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido.
Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

A lo largo de la ruta aparecieron personajes ya tradicionales de la carrera. Máscaras de luchadores, el Chapulín Colorado y hasta Forrest Gump se mezclaron entre los corredores y el público, provocando sonrisas y fotografías durante todo el recorrido.

$!Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila.
Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Las porras improvisadas surgían prácticamente en cada colonia. Vecinos repartían agua, fruta y palabras de aliento mientras los atletas avanzaban entre las exigentes subidas que distinguen a la prueba saltillense.

$!Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido.
Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Uno de los puntos con mayor actividad fue el tramo cercano a la planta de Tupy, donde la empresa instaló un stand de hidratación para apoyar a los participantes. Colaboradores y voluntarios se sumaron a la jornada ofreciendo agua y ánimo a quienes pasaban por la zona, reflejando el vínculo que existe entre la carrera, la comunidad y la promoción de estilos de vida saludables.

$!El módulo de hidratación instalado por Tupy reunió a colaboradores y voluntarios para respaldar a los corredores durante su paso por la ruta.
El módulo de hidratación instalado por Tupy reunió a colaboradores y voluntarios para respaldar a los corredores durante su paso por la ruta. FOTO: HOMERO SÁNCHEZ/VANGUARDIA MX

La presencia de trabajadores y familias apoyando desde la banqueta convirtió ese sector en uno de los espacios más concurridos del recorrido, reforzando el sentido de pertenencia y orgullo local que caracteriza a la 21K.

$!Familias completas alentaron a los participantes con pancartas, sirenas y mensajes de apoyo.
Familias completas alentaron a los participantes con pancartas, sirenas y mensajes de apoyo. FOTO: HÉCTOR GARCÍA/VANGUARDIA MX

EL AMOR TAMBIÉN CRUZÓ LA META

Sin embargo, una de las escenas más comentadas de la mañana ocurrió lejos de los podios.

Entre los miles de participantes estaban Deion, de 25 años, y Sofía, de 23. Lo que ella no sabía era que la carrera terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de su vida.

Aprovechando el ambiente festivo del evento, Deion decidió pedirle matrimonio al finalizar la competencia.

$!La propuesta de matrimonio de Deion a Sofía se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada.
La propuesta de matrimonio de Deion a Sofía se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la jornada. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Según contó, eligió la 21K porque a Sofía le apasionan las actividades deportivas y consideró que no existía mejor escenario para hacer la propuesta.

Aunque la pareja tiene relativamente poco tiempo de relación, aseguró que supo que quería compartir su vida con ella desde que la conoció.

La respuesta fue afirmativa y los aplausos de corredores, familiares y espectadores acompañaron el momento, que rápidamente se convirtió en una de las imágenes más emotivas de la jornada.

$!Familias completas alentaron a los participantes con pancartas, sirenas y mensajes de apoyo.
Familias completas alentaron a los participantes con pancartas, sirenas y mensajes de apoyo. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

UNA CARRERA DE MILES DE HISTORIAS

Mientras los atletas de élite peleaban por los primeros lugares, miles de corredores recreativos vivían batallas personales.

Algunos buscaban mejorar marcas; otros simplemente terminar el recorrido. Hubo quienes participaron acompañados por sus hijos, quienes regresaron tras lesiones o quienes cumplían la promesa de completar su primer medio maratón.

$!Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido.
Personajes como el Chapulín Colorado y Forrest Gump formaron parte de las postales más llamativas del recorrido. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

En la meta, las emociones se mezclaron entre lágrimas, abrazos y fotografías. Los tiempos pasaron a segundo plano frente a la satisfacción de concluir los 21 kilómetros.

$!Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila.
Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

La propia campeona femenil, Estefanía Oropeza, resumió parte de ese sentimiento al señalar que el apoyo familiar fue clave para completar una ruta que calificó como exigente por sus constantes ascensos.

$!Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila.
Miles de personas salieron a las calles para apoyar a los corredores durante la edición 2026 de la 21K Coahuila. FOTO: OMAR SAUCEDO/VANGUARDIA MX

Y es que más allá de los resultados oficiales, la esencia de la 21K Coahuila sigue estando en las historias que nacen a lo largo del recorrido: el corredor que alcanza una meta personal, la familia que espera durante horas para aplaudir unos segundos, el voluntario que reparte agua sin conocer a quien la recibe o la pareja que decide comenzar una nueva etapa de su vida en medio de una fiesta deportiva.

Por unas horas, Saltillo volvió a correr unido. Y esa, quizás, es la victoria más importante que deja cada edición de la 21K Coahuila.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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