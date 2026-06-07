Érick Gutiérrez se acerca al Atlas y una publicación en redes aumenta los rumores

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    Érick Gutiérrez se acerca al Atlas y una publicación en redes aumenta los rumores
    Érick Gutiérrez aparece en la órbita de Atlas y Santos Laguna. Un mensaje en redes sociales aumentó las especulaciones sobre su posible salida del Guadalajara. FOTO: ESPECIAL

El mediocampista vive sus últimos días como jugador de Chivas. Sin actividad durante el Clausura 2026 y fuera de los planes de Gabriel Milito, encontraría refugio en el rival de ciudad

El mercado de transferencias comienza a tomar forma en Guadalajara y uno de los nombres que genera mayor expectativa es el de Erick Gutiérrez, quien estaría cada vez más cerca de abandonar Chivas tras perder protagonismo dentro del equipo rojiblanco.

La situación del mediocampista mexicano ha cambiado radicalmente en los últimos meses. Sin participación durante el Clausura 2026 y aparentemente fuera de los planes del técnico Gabriel Milito, su continuidad en Verde Valle luce cada vez más complicada, abriendo la puerta a una posible negociación con Atlas de cara al próximo torneo.

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La directiva rojinegra considera al experimentado volante una oportunidad interesante para reforzar su plantilla. Además, la falta de minutos y la necesidad del jugador de recuperar continuidad podrían facilitar una operación que beneficiaría a todas las partes involucradas.

Mientras tanto, Atlas y Santos Laguna se perfilan como los principales interesados en hacerse con los servicios del futbolista de 30 años, quien busca un proyecto que le permita volver a sentirse importante dentro del terreno de juego.

Los rumores crecieron todavía más luego de una interacción en redes sociales. A través de Instagram, Gutiérrez compartió imágenes de un viaje y recibió un comentario de su compañero José Castillo, quien escribió: “Te extraño carnal”. La respuesta del mediocampista no pasó desapercibida: “Cenita antes de irme”.

El mensaje se volvió viral entre los aficionados, quienes interpretaron sus palabras como una posible señal de despedida del conjunto rojiblanco, alimentando las especulaciones sobre un inminente cambio de equipo.

Desde el aspecto económico, Atlas estaría dispuesto a desembolsar alrededor de 1.5 millones de dólares por la carta del futbolista, una cifra que podría resultar atractiva para la directiva de Chivas. Además de su experiencia, el club rojinegro valora su capacidad para organizar el juego, distribuir el balón y aportar liderazgo en el mediocampo.

La aventura de Gutiérrez en Guadalajara comenzó en 2023, cuando regresó al futbol mexicano procedente del PSV Eindhoven. Aunque en sus primeros torneos tuvo un papel relevante dentro del equipo, con el paso del tiempo fue perdiendo espacio hasta quedar relegado durante el más reciente semestre.

Si la operación termina concretándose, Atlas sumaría a un futbolista con experiencia internacional, visión de juego y capacidad para controlar los tiempos del partido. Características que podrían convertirlo en una pieza importante dentro de las aspiraciones rojinegras para la próxima campaña.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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