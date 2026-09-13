Erick Portillo sube al podio: conquista tercer lugar en Ultimate Championship 2026

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    Erick Portillo sube al podio: conquista tercer lugar en Ultimate Championship 2026
    Erick Portillo compartió el podio del salto de altura en Budapest con el italiano Gianmarco Tamberi y el estadounidense JuVaughn Harrison. FOTO: X

El saltador chihuahuense superó los 2.26 metros en Budapest y cerró una temporada de logros internacionales para el atletismo mexicano

Erick Portillo volvió a colocar a México entre los protagonistas del atletismo internacional. El chihuahuense terminó tercero en salto de altura del World Athletics Ultimate Championship 2026, disputado en Budapest, Hungría, al superar los 2.26 metros este domingo.

El italiano Gianmarco Tamberi conquistó la prueba con 2.37 metros, mientras que el estadounidense JuVaughn Harrison ocupó el segundo puesto con 2.30. Portillo completó el podio en la primera edición de una competencia que reunió a figuras de la élite mundial.

El resultado representó un cierre destacado para el saltador mexicano, quien encontró en la capital húngara otro escenario para confirmar el crecimiento mostrado durante 2026. Su marca le permitió instalarse entre los tres mejores de una final de máxima exigencia.

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Su temporada ya tenía un capítulo especial en la Liga Diamante. El 4 de septiembre, en Bruselas, se convirtió en el primer mexicano en disputar una final del circuito y concluyó sexto con 2.21 metros. En Budapest elevó cinco centímetros aquel registro y mejoró tres posiciones.

Aquel boleto a Bélgica llegó después de sumar 12 puntos durante el serial. Portillo también acudió como campeón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, una credencial que reforzó su condición de referente regional en salto de altura.

Su recorrido europeo dejó otras señales de consistencia. En junio ganó el Ostrava Golden Spike, en República Checa, con 2.27 metros, resultado que significó su tercer podio consecutivo durante la temporada al aire libre. En aquella competencia buscó los 2.30, aunque no consiguió superarlos.

Además, el mexicano obtuvo el segundo lugar en su debut en la Liga Diamante, celebrado en Roma.

La combinación de actuaciones en distintas sedes permitió que su nombre ganara presencia en los principales escenarios de su especialidad.

Budapest añadió así otro resultado de peso a su trayectoria. Frente a rivales de nivel mundial, Portillo convirtió su participación en un tercer lugar que fortalece la presencia de México en una prueba donde cada centímetro puede cambiar la clasificación. El mexicano recibió 40 mil dólares por finalizar en ese puesto.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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