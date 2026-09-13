Isaac del Toro gana el GP de Montreal: vence a Seixas y apunta al Mundial

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    Isaac del Toro gana el GP de Montreal: vence a Seixas y apunta al Mundial
    Isaac del Toro resolvió el duelo ante Paul Seixas con una aceleración en los últimos 300 metros de la clásica canadiense. FOTO: X

El ensenadense respondió tras quedar 55 en Québec y encabezó un podio con dos corredores del UAE, a dos semanas de la cita mundialista

Isaac del Toro conquistó el Gran Premio de Montreal 2026 y encendió la ilusión mexicana rumbo al Mundial de Ciclismo de Ruta.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG venció este domingo al francés Paul Seixas en un cierre que premió su resistencia y capacidad para resolver bajo presión.

El originario de Ensenada, Baja California, registró 5 horas, 13 minutos y 16 segundos. Seixas recibió el mismo tiempo, mientras el estadounidense Brandon McNulty terminó tercero, a 27 segundos, para colocar a dos integrantes del UAE en el podio de la clásica canadiense.

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La definición exigió algo más que piernas. Del Toro respondió a los movimientos de Seixas y consiguió mantenerse en la pelea cuando la carrera se redujo a un duelo entre ambos.

A sus espaldas quedó un grupo perseguidor en el que figuraba Remco Evenepoel, vencedor del Gran Premio de Québec dos días antes.

En la última ascensión, el mexicano cerró el espacio que abrió su adversario y preparó la maniobra decisiva. Se mantuvo a su rueda hasta lanzar el esprint a los 300 metros de la meta. Seixas intentó reaccionar, pero el impulso del Torito bastó para asegurar su primera victoria en esta competencia.

El recorrido planteó 214.4 kilómetros, distribuidos en 16 vueltas de 13.4 kilómetros, con aproximadamente 4 mil 304 metros de desnivel positivo. La acumulación de ascensos convirtió la jornada en una prueba de desgaste, ideal para medir la respuesta de los favoritos antes de buscar el jersey arcoíris.

Para Del Toro, el triunfo también significó una reacción inmediata después de Québec. El viernes había concluido en el puesto 55, a 3 minutos y 18 segundos de Evenepoel.

Apenas dos días después cambió el balance de su gira canadiense con una actuación que lo devolvió al protagonismo.

Montreal será sede del Campeonato Mundial del 20 al 27 de septiembre y parte del terreno de esta clásica servirá de referencia para la cita.

Ganar allí refuerza las aspiraciones del bajacaliforniano: ya comprobó que puede resistir las exigencias del circuito y rematar ante rivales de primer nivel. La siguiente meta será trasladar ese rendimiento a la lucha por el título con México. El triunfo eleva la expectativa del país.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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