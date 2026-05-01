Escándalo en la Eredivisie: alineaciones indebidas de jugadores de doble nacionalidad anularían 133 partidos

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    Escándalo en la Eredivisie: alineaciones indebidas de jugadores de doble nacionalidad anularían 133 partidos
    Aproximadamente 25 futbolistas están bajo investigación, afectando potencialmente los resultados de 133 partidos de liga, los cuales tendrían que volverse a jugar. FOTO: EFE
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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El futbol neerlandés está siendo juzgado en tribunales tras revelarse que clubes han utilizado a elementos que carecen de permiso para jugar, por ser ‘extranjeros en su país’

El futbol neerlandés vive horas de incertidumbre. Una sentencia judicial prevista para este lunes 4 de mayo podría provocar una crisis histórica en la liga de primera división de los Países Bajos, al poner en duda la legalidad de decenas de partidos disputados esta temporada.

Esta es una crisis sin precedentes conocida como el “Passportgate”, luego de que se detectara que cerca de 25 jugadores de la Eredivisie y la Eerste Divisie podrían haber sido alineados de manera indebida.

El conflicto surge porque varios futbolistas, al optar por representar a selecciones de otros países mediante procesos de nacionalización, habrían perdido automáticamente la ciudadanía neerlandesa, lo que los convertiría legalmente en extranjeros dentro de los Países Bajos.

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Esto implica un problema mayor: al no contar con pasaporte neerlandés, los jugadores estarían obligados a tramitar un permiso de trabajo, el cual requiere cumplir con ciertos criterios económicos, como un salario mínimo anual establecido por la normativa local.

EL CASO QUE DESATÓ EL ESCÁNDALO

El detonante del caos fue una apelación presentada por el NAC Breda ante la Asociación Holandesa de Futbol (KNVB). Luego de caer 6-0 ante el Go Ahead Eagles el 15 de marzo, el club impugnó la participación del jugador neerlandés Dean James, quien optó por integrarse a la selección nacional de Indonesia en marzo de 2025.

Tras el reclamo, varios equipos decidieron despedir temporalmente a jugadores con doble nacionalidad, mientras se aclaraba su situación migratoria. Algunos casos ya fueron regularizados, como el del mediocampista del NEC Nijmegen Tjaronn Chery, internacional con Surinam, quien recibió un sello del Servicio de Inmigración y Naturalización que le permitió volver a jugar.

La KNVB y el Consejo de Supervisión de la Eredivisie (ECV) rechazaron inicialmente la solicitud del NAC Breda, pero el club presentó un recurso y ahora un juez de un tribunal en Utrecht deberá pronunciarse este martes.

La magnitud del problema es enorme: se estima que 133 partidos de la liga holandesa podrían verse comprometidos por estas disputas. En caso de que se ordene repetirlos, hacerlo a estas alturas de la temporada sería prácticamente imposible, lo que podría sumir a la Eredivisie en una crisis sin precedentes.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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