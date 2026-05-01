En el Mundial 2026 la mexicana sería una selección con cuatro estadounidenses, ¿quiénes son?

Uno de los nombres que ya apareció en la lista preliminar es el mediocampista Brian Gutiérrez , nacido en Berwyn, Illinois , quien reconoció lo que significaría para su comunidad: “Sería un impacto tremendo para los mexicoestadounidenses que yo juegue en el Mundial”.

Aunque México ya ha contado con futbolistas nacidos en territorio estadounidense en ediciones anteriores, nunca ha llevado a más de dos en un mismo Mundial . Sin embargo, esta vez la historia podría cambiar.

La convocatoria de México para el Mundial de 2026 podría tener una fuerte influencia del talento formado en Estados Unidos , ya que hasta cuatro jugadores mexicoestadounidenses podrían vestir la camiseta del Tri en la próxima Copa del Mundo.

Gutiérrez podría estar acompañado por su compañero en Chivas, Richy Ledezma, mediocampista y lateral derecho nacido en Phoenix, Arizona. También figuran como opciones Obed Vargas, mediocampista originario de Anchorage, Alaska, y el lateral derecho Julián Araujo, nacido en Lompoc, California.

El técnico Javier Aguirre dio a conocer esta semana una lista parcial compuesta exclusivamente por jugadores de Liga MX, aunque eso no descarta que Ledezma, Vargas y Araujo puedan integrarse en la lista final de 26 futbolistas, que será anunciada el 1 de junio, a 11 días del debut del torneo ante Sudáfrica.

En el caso de Vargas, quien juega en el Atlético de Madrid, y Araujo, elemento del Celtic de Glasgow, deberán esperar el llamado oficial. Araujo incluso ya entrena en instalaciones de la selección, aunque su lugar todavía no está asegurado.

Ledezma, por su parte, reafirmó su vínculo con México: “Soy mexicano, siento la bandera, el país... es un honor, un sueño mío jugar el Mundial en el país donde nacieron mis padres”, declaró.

Los cuatro jugadores tienen pasado con la selección de Estados Unidos: Gutiérrez disputó dos partidos con la selección mayor, mientras que Ledezma y Araujo jugaron uno cada uno, antes de cambiar de federación. Además, todos tuvieron participación con selecciones estadounidenses Sub23 y Sub20, aunque con pocas posibilidades reales de consolidarse en el USMNT.

Araujo debutó con México en 2021, convirtiéndose en el tercer futbolista en jugar con las selecciones mayores de Estados Unidos y México, después de Martín Vásquez y Edgar Castillo. Vargas debutó en 2024, mientras que Ledezma y Gutiérrez lo hicieron en enero de este año.

MÉXICO YA HA TENIDO ‘GRINGOS’, PERO NO TANTOS

En la historia reciente, los únicos dos mexicoestadounidenses que representaron al Tri en un Mundial fueron Isaac “Conejito” Brizuela y Miguel “Pocho” Ponce, ambos en Brasil 2014.

Brizuela nació en San José, California, pero se mudó a México cuando tenía 2 años y actualmente analiza el retiro tras 16 años en el futbol mexicano. Ponce, nacido en Sacramento, regresó a México siendo niño tras la deportación de su madre, una experiencia que marcó su vida.

“No recuerdo bien porque yo era muy chico, pero mi mamá me contó sobre la deportación”, relató Ponce, quien fue parte de la selección mexicana que ganó el oro olímpico en Londres 2012.

El caso de Gutiérrez también es particular: con 22 años, disputó partidos amistosos con Estados Unidos en enero de 2025 ante Venezuela y Costa Rica, pero su carrera tomó rumbo mexicano tras llegar a Chivas desde el Chicago Fire.