Escándalo sacude a la NBA: Malik Beasley y Ed Davis, acusados de manipular partidos para favorecer apuestas

De acuerdo con la investigación encabezada por la fiscalía federal de Brooklyn, Beasley habría alterado deliberadamente su rendimiento durante la temporada 2024 para beneficiar apuestas deportivas, presuntamente motivado por problemas financieros y deudas millonarias . El fiscal Joseph Nocella Jr. aseguró que los implicados “convirtieron el baloncesto profesional en una operación de apuestas criminales”.

El baloncesto profesional de Estados Unidos enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad de los últimos años. Malik Beasley , exjugador de Milwaukee Bucks y Detroit Pistons , así como el exNBA Ed Davis , fueron acusados formalmente por autoridades federales de participar en una red de apuestas ilegales y manipulación de partidos .

Según la acusación, Ed Davis, quien compartió vestidor con Beasley en los Minnesota Timberwolves, habría fungido como intermediario, facilitando pagos, reduciendo deudas y distribuyendo información privilegiada sobre el desempeño del escolta a una red de apostadores.

Uno de los episodios que centra la investigación ocurrió el 10 de marzo de 2024, durante el duelo entre Milwaukee Bucks y Los Angeles Clippers. La fiscalía sostiene que Beasley superó la línea de 3.5 rebotes en la última jugada del partido, asegurando así el cobro de apuestas previamente acordadas.

Las autoridades también afirman que el jugador informaba con anticipación si cumpliría o no determinadas estadísticas, recibiendo a cambio pagos directos y condonaciones de deudas. Las operaciones, realizadas en plataformas de apuestas ampliamente utilizadas, habrían movilizado cientos de miles de dólares por encuentro.

Pese a las acusaciones, el abogado de Beasley, Steve Haney, pidió evitar conclusiones prematuras y recordó que su cliente mantiene la presunción de inocencia mientras continúa una investigación que ya se extiende por dos años. En tanto, la NBA reiteró, mediante su portavoz Mike Bass, que la integridad de la competencia es su máxima prioridad y confirmó que seguirá colaborando con las autoridades.

Por su parte, Ed Davis, quien ganó cerca de 48 millones de dólares durante sus 12 temporadas en la NBA, no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Este proceso judicial se suma a una preocupante cadena de investigaciones relacionadas con apuestas deportivas dentro de la liga. En los últimos meses, nombres como Chauncey Billups, Damon Jones, Terry Rozier y Jontay Porter también han aparecido vinculados a distintos casos de presunta manipulación o uso indebido de información para beneficiar apuestas.

Las autoridades sostienen que este tipo de prácticas ponen en riesgo la legitimidad de la competencia y la confianza de los aficionados, además de afectar la imagen de una liga que ha incrementado su relación comercial con la industria de las apuestas deportivas.