¿España no quiso enfrentar a Brasil y Argentina?... acusa Hugo Sánchez que se dejó perder ante Japón intencionalmente (video)

A pesar de que España llegó a estar eliminado del torneo durante algunos minutos del juego, cuando Costa Rica se puso en ventaja sobre Alemania , el ex entrenador del seleccionado mexicano sostuvo que son estrategias poco aceptadas, pero que existen en el fútbol.

En el programa Futbol Picante de la cadena ESPN el ex delantero del Real Madrid, Hugo Sánchez , aseguró que Luis Enrique manejó estratégicamente la derrota ante Japón 2 a 1 para evitar toparse con Brasil en los cuartos de final y a Argentina en una posible semifinal de la Copa Mundial.

“¿Tú me aseguras que España salió a buscar este resultado, para buscar evitar a Brasil en los cuartos de final?”, lo cuestionó David Faitelson, conductor de la cadena ESPN, a lo que Hugo respondió categórico: “Yo te aseguro. No estaba ahí; no estoy en la mente de Luis Enrique, pero Luis Enrique habrá pensado cuál era la fórmula para evitar, en los cuartos de final, a Brasil. Hay riesgo, sí, y ese riesgo te lo juegas”.

Ante esta declaración surge la duda... ¿España quería ganar sabiendo que a Alemania no le alcanzaba? ¿Estaba realmente urgido?

Al no ganar el grupo, los españoles evitarán en su recorrido a Brasil en un posible cruce de cuartos de final y a la Argentina en una hipotética semifinal. Ahora va por el lado de Portugal, que tampoco es sencillo.

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.

“No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado por completo”, contestó a EFE Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos, como segunda de grupo.