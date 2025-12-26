Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL
Con la postemporada en juego, Texans, Chargers, Ravens y Packers protagonizan este sábado partidos determinantes que pueden definir clasificados y posiciones para Playoffs
La Semana 17 de la NFL ofrece este sábado dos enfrentamientos de alto impacto que pueden mover de forma directa el panorama de los Playoffs, tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.
Con la temporada regular entrando en su recta final, cada victoria es vital para asegurar un boleto o mejorar el sembrado de cara a enero.
Texans de Houston vs Chargers de Los Ángeles
Horario: sábado, 3:30 de la tarde
Transmisión en México: NFL Network y NFL Game Pass (DAZN)
Los Texans visitan a los Chargers en un duelo directo por la permanencia en la pelea dentro de la AFC.
Para Houston, el margen de error es mínimo: una derrota los dejaría dependiendo de combinaciones complicadas en la última semana.
Del otro lado, Los Ángeles sabe que un triunfo no solo los acerca a asegurar un lugar de comodín, sino que también les permitiría llegar a la Semana 18 con opciones reales de mejorar su posición en la siembra.
El choque se perfila como una final anticipada para ambos, con implicaciones directas en la clasificación.
Ravens de Baltimore vs Packers de Green Bay
Horario: sábado, 7 de la noche
Transmisión en México: NFL Game Pass (DAZN)
En el histórico Lambeau Field, los Ravens se miden a los Packers en un partido que puede marcar el rumbo de la NFC.
Green Bay llega con la posibilidad de asegurar su lugar en los Playoffs con una victoria, además de mejorar su posición rumbo a la postemporada.
Para Baltimore, el escenario es de máxima presión: ganar es prácticamente obligatorio para mantenerse con vida en la lucha por un boleto, mientras que una derrota podría dejarlos al borde de la eliminación antes de la Semana 18.
Estos dos juegos sabatinos concentran buena parte de la tensión de la Semana 17.
En la AFC, Texans y Chargers disputan un resultado que puede definir al menos un comodín, mientras que en la NFC, Packers busca confirmar su clasificación y Ravens intenta extender su temporada una semana más.
Con varios puestos aún sin dueño y sembrados por definirse, los resultados de este sábado pueden simplificar o complicar los escenarios de cierre en la última jornada de la temporada regular.
Estos encuentros prometen ser determinantes en la carrera final hacia los Playoffs de la NFL, con margen mínimo de error y mucho en juego rumbo a enero.