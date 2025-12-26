Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL

Fútbol Americano
/ 26 diciembre 2025
    Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL
    Los Ravens de Baltimore llegan al duelo ante los Packers de Green Bay con la obligación de ganar para mantenerse con vida en la pelea por un boleto a los Playoffs de la NFL. FOTO: ESPECIAL

Con la postemporada en juego, Texans, Chargers, Ravens y Packers protagonizan este sábado partidos determinantes que pueden definir clasificados y posiciones para Playoffs

La Semana 17 de la NFL ofrece este sábado dos enfrentamientos de alto impacto que pueden mover de forma directa el panorama de los Playoffs, tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.

Con la temporada regular entrando en su recta final, cada victoria es vital para asegurar un boleto o mejorar el sembrado de cara a enero.

Texans de Houston vs Chargers de Los Ángeles

Horario: sábado, 3:30 de la tarde

Transmisión en México: NFL Network y NFL Game Pass (DAZN)

Los Texans visitan a los Chargers en un duelo directo por la permanencia en la pelea dentro de la AFC.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan drogas y vehículos ligados a Ryan Wedding, exatleta vinculado al Cártel de Sinaloa

Para Houston, el margen de error es mínimo: una derrota los dejaría dependiendo de combinaciones complicadas en la última semana.

Del otro lado, Los Ángeles sabe que un triunfo no solo los acerca a asegurar un lugar de comodín, sino que también les permitiría llegar a la Semana 18 con opciones reales de mejorar su posición en la siembra.

El choque se perfila como una final anticipada para ambos, con implicaciones directas en la clasificación.

Ravens de Baltimore vs Packers de Green Bay

Horario: sábado, 7 de la noche

Transmisión en México: NFL Game Pass (DAZN)

En el histórico Lambeau Field, los Ravens se miden a los Packers en un partido que puede marcar el rumbo de la NFC.

Green Bay llega con la posibilidad de asegurar su lugar en los Playoffs con una victoria, además de mejorar su posición rumbo a la postemporada.

Para Baltimore, el escenario es de máxima presión: ganar es prácticamente obligatorio para mantenerse con vida en la lucha por un boleto, mientras que una derrota podría dejarlos al borde de la eliminación antes de la Semana 18.

Estos dos juegos sabatinos concentran buena parte de la tensión de la Semana 17.

En la AFC, Texans y Chargers disputan un resultado que puede definir al menos un comodín, mientras que en la NFC, Packers busca confirmar su clasificación y Ravens intenta extender su temporada una semana más.

Con varios puestos aún sin dueño y sembrados por definirse, los resultados de este sábado pueden simplificar o complicar los escenarios de cierre en la última jornada de la temporada regular.

Estos encuentros prometen ser determinantes en la carrera final hacia los Playoffs de la NFL, con margen mínimo de error y mucho en juego rumbo a enero.

Temas


Futbol Americano
previa

Organizaciones


NFL
Green Bay Packers
Baltimore Ravens

Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Comer fuera de casa es una alternativa para quienes trabajan en Navidad o prefieren no cocinar.

Saltillo: Confirman restaurantes que abrirán durante Navidad... aquí te decimos cuáles serán

true

Las palabras del año reflejan el impacto digital en las audiencias
true

Feliz Navidad: su verdadero sentido

Uno de los impulsores de la Inteligencia Artificial advierte de los riesgos que se tienen ante la falta de una verdadera regulación.

Pide uno de los creadores de la IA ponerle freno ante falta de regulaciones
Triunfo. La película animada se consolida como uno de los mayores éxitos globales de Netflix en 2025 y suma reconocimientos musicales y cinematográficos.

‘K-Pop Demon Hunters’ rompe récords y alcanza 500 millones de vistas en Netflix
La temporada invernal trae consigo las enfermedades respiratorias estacionales, muchas se caracterizan por presentar resfriado, tos, secreción nasal, fiebre, dolor de cuerpo, entre otros síntomas

Lo que debes saber del Virus Sincitial Respiratorio, enfermedad que afecta principalmente a niños