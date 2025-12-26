Texans y Chargers, Ravens y Packers: los partidos clave de la Semana 17 de la NFL

La Semana 17 de la NFL ofrece este sábado dos enfrentamientos de alto impacto que pueden mover de forma directa el panorama de los Playoffs, tanto en la Conferencia Americana como en la Nacional.

Con la temporada regular entrando en su recta final, cada victoria es vital para asegurar un boleto o mejorar el sembrado de cara a enero.

Texans de Houston vs Chargers de Los Ángeles

Horario: sábado, 3:30 de la tarde

Transmisión en México: NFL Network y NFL Game Pass (DAZN)

Los Texans visitan a los Chargers en un duelo directo por la permanencia en la pelea dentro de la AFC.

Para Houston, el margen de error es mínimo: una derrota los dejaría dependiendo de combinaciones complicadas en la última semana.

Del otro lado, Los Ángeles sabe que un triunfo no solo los acerca a asegurar un lugar de comodín, sino que también les permitiría llegar a la Semana 18 con opciones reales de mejorar su posición en la siembra.

El choque se perfila como una final anticipada para ambos, con implicaciones directas en la clasificación.