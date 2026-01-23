Fan Race MX 2026: será una fiesta de deporte y convivencia previa al Super Bowl
Con motivo del partido que definirá al campeón de la NFL, se llevará a cabo el 8 de febrero el evento atlético en la Ciudad de México
El próximo domingo 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX de la NFL en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede que aún espera conocer a los equipos que disputarán el título.
Sin embargo, para que la jornada sea una auténtica fiesta del futbol americano desde las primeras horas del día, la National Football League ha organizado una carrera para los aficionados en la avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
En esta edición, la salida y la meta estarán ubicadas en Reforma, a la altura de la Torre Mayor, en la entrada del Bosque de Chapultepec, punto donde se reunirán miles de corredores y seguidores de la NFL.
Los participantes podrán elegir entre tres modalidades: carreras de 10 y 5 kilómetros, además de una caminata recreativa de 2.5 kilómetros, disponibles en ambas ramas. La actividad promete sacar del sofá a los aficionados que más tarde dedicarán cerca de cuatro horas frente al televisor para ver quién levanta el trofeo Vince Lombardi.
Los posibles protagonistas del juego por el campeonato surgirán del enfrentamiento entre los Patriots de Nueva Inglaterra y los Broncos de Denver, representantes de la Conferencia Americana, quienes se medirán ante el ganador del duelo de la Conferencia Nacional entre los Rams de Los Ángeles y los Seahawks de Seattle.
Las inscripciones ya se encuentran disponibles en www.nflrace.com y www.asdeporte.com con un costo de 650 pesos más cargos por servicio.
Los paquetes de competidor podrán recogerse el 7 de febrero en Innovasport Polanco, donde los inscritos recibirán la playera oficial del evento, el número y el chip de competidor, además de vivir el ambiente previo al Gran Partido.
Para completar la experiencia, la organización informó que, al igual que en ediciones anteriores, porristas o la mascota de algún equipo de la NFL estarán presentes para animar y sorprender a los corredores durante la jornada, reforzando la fiesta del futbol americano en la capital del país.