Fernando Mendoza se declara al Draft NFL 2026 y apunta a ser el pick 1 de los Raiders

Fútbol Americano
/ 23 enero 2026
    Fernando Mendoza, quarterback campeón colegial, se perfila como el pick número uno del Draft NFL 2026 y posible nuevo rostro de los Raiders de Las Vegas.

El cubano campeón invicto en el football colegial y ganador del Heisman, confirmó su inscripción al Draft, donde es proyectado como la primera selección global

Fernando Mendoza, quarterback de origen cubano-estadounidense, dio el salto definitivo al anunciar su inscripción al Draft de la NFL 2026, luego de protagonizar una temporada histórica en el football colegial que lo colocó como el prospecto más sólido rumbo a la selección global número uno.

El mariscal de campo, figura central del campeonato nacional universitario, cerró su etapa en la NCAA como campeón invicto y con un impacto que trascendió lo estadístico, convirtiéndose en el eje de una de las campañas más dominantes de los últimos años.

Mendoza lideró a su programa a un récord perfecto y al primer título nacional de su historia, resultado que consolidó su nombre entre la élite del football colegial.

A lo largo de la temporada mostró una combinación poco común de precisión, lectura defensiva y liderazgo, reflejada en más de tres mil quinientas yardas por pase, 41 touchdowns y un porcentaje de completos cercano al 72 por ciento, números que lo llevaron a ganar el Trofeo Heisman y a ser reconocido de manera unánime como el mejor jugador del país.

Su capacidad para extender jugadas, castigar defensas con las piernas y mantener la calma en momentos decisivos fue clave en el camino al campeonato.

Con ese respaldo deportivo, la decisión de declararse elegible para el Draft no tomó por sorpresa a los analistas ni a los visores de la NFL.

Desde semanas antes de su anuncio oficial, Mendoza ya encabezaba los rankings de prospectos y era señalado como el quarterback más completo de su generación, especialmente tras la decisión de otros mariscales de regresar al football colegial.

En ese contexto, todas las proyecciones apuntan a que el pick número uno pertenece a los Raiders de Las Vegas, franquicia que terminó la última temporada con uno de los peores registros de la liga y que busca una reconstrucción profunda desde la posición de quarterback.

