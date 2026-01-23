Fernando Mendoza se declara al Draft NFL 2026 y apunta a ser el pick 1 de los Raiders

Fernando Mendoza, quarterback de origen cubano-estadounidense, dio el salto definitivo al anunciar su inscripción al Draft de la NFL 2026, luego de protagonizar una temporada histórica en el football colegial que lo colocó como el prospecto más sólido rumbo a la selección global número uno.

El mariscal de campo, figura central del campeonato nacional universitario, cerró su etapa en la NCAA como campeón invicto y con un impacto que trascendió lo estadístico, convirtiéndose en el eje de una de las campañas más dominantes de los últimos años.

Mendoza lideró a su programa a un récord perfecto y al primer título nacional de su historia, resultado que consolidó su nombre entre la élite del football colegial.

A lo largo de la temporada mostró una combinación poco común de precisión, lectura defensiva y liderazgo, reflejada en más de tres mil quinientas yardas por pase, 41 touchdowns y un porcentaje de completos cercano al 72 por ciento, números que lo llevaron a ganar el Trofeo Heisman y a ser reconocido de manera unánime como el mejor jugador del país.