Félix Cruz, leyenda de México 86, está harto y decepcionado de ver a naturalizados en la Selección

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    Félix Cruz, leyenda de México 86, está harto y decepcionado de ver a naturalizados en la Selección
    Félix Cruz fue claro al afirmar que los jugadores naturalizados no han aportado gran cosa a lo largo de los mundiales y no lo harán en el que se avecina. FOTOS: ARCHIVO/INSTAGRAM

Quien formara parte de aquel mítico combinado coincide con la mayoría de las opiniones en el sentido de que este tipo de futbolistas no han hecho diferencia en el Tri

Los recientes llamados de futbolistas naturalizados a la Selección Mexicana no gustan nada a Félix Cruz Barbosa, ex jugador que formó parte en el Mundial de México 1986, así que lanzó una dura crítica, al considerar que históricamente no han sido la respuesta para mejorar el nivel del equipo nacional.

“Es un atentado eso de los naturalizados. ¿Cuándo han sido la solución? De veras, no pueden estar los nacionalizados ahí”, declaró quien fuera compañero de Javier Aguirre en dicho Mundial. esto en en entrevista con otro seleccionado y quien ahora es comentarista de FOX Sports, Carlos Hermosillo.

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Cruz Barbosa aseguró que dentro del futbol mexicano existen opciones nacionales superiores a algunos extranjeros que han sido considerados. “Con todo respeto, hay dos o tres mejores que Fidalgo y son mexicanos”, sentenció.

Respaldó su postura con ejemplos de jugadores naturalizados que han sido parte del Tri, incluso en Copas del Mundo, sin dejar huella significativa. “¿Qué pasó con Guille Franco, Funes Mori, Vuoso, Gabriel Caballero? El mejor fue Sinha y ya, ese era más mexicano porque llegó joven”, expresó.

NO VE A MÉXICO TRASCENDIENDO

Además, el ex futbolista se mostró pesimista respecto al futuro inmediato de la Selección, al asegurar que México no tendrá un Mundial destacado y que incluso avanzaría con dificultades. “Yo acabo de hacer una apuesta de que México pasará como tercer lugar de grupo”, afirmó.

En ese sentido, explicó que su postura no es falta de fe, sino una evaluación realista. “No es que no sea optimista, soy realista. Es un grupo que muchos ven fácil, pero para nada, especialmente con Corea del Sur”, comentó. Cruz añadió que, en comparación con el equipo de 1986, hoy al Tri todavía le falta consolidación: “Esta Selección no está, lo platiqué con Javier (Aguirre) y falta, mientras en nuestra Selección (1986) sobraba”.

También cuestionó la expectativa que se genera con los futbolistas mexicanos que militan en Europa, señalando que muchos no son figuras en sus clubes. “Generamos expectativas con eso de que tenemos muchos jugadores en el extranjero, pero ellos no son los importantes en sus equipos y sólo algunos juegan. No es como los brasileños o argentinos”, sostuvo.

Félix también puso en duda el compromiso actual de algunos seleccionados y recordó la mentalidad del plantel que disputó el Mundial de 1986. Relató que cuando Bora Milutinovic les anunció que estarían concentrados un año antes del torneo, hubo un elemento clave: la voluntad total del grupo.

“Nosotros sí queríamos estar dentro de la Selección. Sacrificamos a nuestras familias por las giras que hicimos y no sé si hoy realmente el jugador esté comprometido como nosotros lo estuvimos”.

¿QUIEN ES FÉLIX CRUZ BARBOSA?

Félix Cruz Barbosa esrecordado por su solidez defensiva y su presencia en una de las generaciones más emblemáticas del futbol nacional. Formó parte del plantel de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de 1986, torneo celebrado en casa y en el que México alcanzó los cuartos de final, firmando una de sus actuaciones más destacadas en Copas del Mundo.

Disputó un total de 51 partidos oficiales (algunas fuentes citan hasta 76 entre amistosos y oficiales). Fue titular en los cinco encuentros de México 86.

Durante aquella etapa, Cruz Barbosa compartió vestidor con figuras que marcaron época y vivió de cerca el proceso encabezado por Velibor “Bora” Milutinovic, técnico que imprimió disciplina, orden táctico y una fuerte identidad competitiva en el Tri. En ese grupo coincidió también con Javier Aguirre.

Inició su carrera profesional con los Pumas de la UNAM en 1980. También militó en equipos importantes como Atlante, Tigres, Monterrey y finalizó su carrera en Toros Neza en 1994.

Fue pionero al jugar para el Yokohama Nissan (hoy Yokohama F. Marinos), donde fue campeón y nombrado el mejor jugador del torneo en su primer año.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

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