Neymar agrede a Robinho Jr. al sentirse ofendido por una gambeta; el club Santos de Brasil investiga el altercado

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    Neymar agrede a Robinho Jr. al sentirse ofendido por una gambeta; el club Santos de Brasil investiga el altercado
    El club Santos de Brasil anunció que investigará los hechos “a fin de asegurar el respeto a las partes involucradas, así como garantizar la integridad y la seguridad institucional”. FOTO: SANTOS FC
Pascual Escandón
por Pascual Escandón

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Según la versión del agredido, la estrella le respondió con zancadilla, cachetada e insultos por lo que pretende mejor irse del equipo, aunque presuntamente Neymar ya ofreció disculpas

El escándalo Santos FC atraviesa un momento de tensión luego de que se diera a conocer una denuncia de Robinho Junior contra Neymar, por una presunta agresión durante un entrenamiento, situación que rápidamente se viralizó y ya tendría implicaciones legales.

De acuerdo con reportes de la prensa brasileña, el incidente ocurrió el domingo en el centro de entrenamientos Rey Pelé, en la ciudad de Santos, estado de Sao Paulo, durante una práctica destinada a los jugadores que no participaron en el duelo del sábado ante Palmeiras.

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Según las versiones difundidas, el conflicto comenzó tras una jugada en la que el juvenil de 18 años superó con una gambeta al veterano atacante, lo que habría provocado la molestia del dorsal 10. La situación escaló rápidamente a una discusión intensa.

La versión presentada por el entorno del joven señala que Neymar no sólo lo insultó, sino que también le habría aplicado una zancadilla y posteriormente una cachetada, acción que terminó con el futbolista en el suelo. Compañeros del plantel intervinieron para separarlos.

Ante la gravedad del caso, el Santos informó este lunes que abrió una investigación interna por el altercado. Además, según Globo Esporte, los representantes de Robinho Jr. notificaron al club que evalúan rescindir el contrato del jugador si no se toman medidas concretas.

Hasta el momento, ni Neymar ni Robinho Junior se han pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.

Sin embargo, reportes periodísticos aseguran que Neymar habría buscado reparar el daño, pues supuestamente llamó al jugador y envió mensajes a su familia para pedir disculpas, admitiendo que se equivocó y mostrando disposición para corregir su conducta. Aun así, el joven habría quedado afectado por el episodio.

El incidente llega en un momento complicado para el club, ya que Santos se ubica en el puesto 16 del campeonato brasileño, cerca de la zona de descenso. Además, el equipo disputará este martes un partido internacional, cuando visite a Deportivo Recoleta de Paraguay en la Copa Sudamericana.

Pese a la controversia, tanto Neymar como Robinho Jr. fueron convocados para el encuentro.

En el último compromiso del equipo, el empate 1-1 ante Palmeiras en el Allianz Parque, ninguno de los dos jugadores tuvo participación.

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Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

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