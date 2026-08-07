Franco Mastantuono llega a la Fiorentina en busca de minutos que no ha tenido en el Real Madrid de Mourinho
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El argentino de 18 años jugará cedido en Italia sin opción de compra; ambos equipos compartirán el pago de su salario, mientras el club español mantiene la confianza en una de sus mayores inversiones
La Fiorentina hizo oficial este viernes 7 de agosto la incorporación de Franco Mastantuono, quien continuará su desarrollo en la Serie A después de que el Real Madrid acordara su salida a préstamo. El mediapunta argentino, de apenas 18 años, tendrá en Italia una nueva oportunidad para adquirir experiencia y asumir un papel más importante.
El préstamo no contempla una opción de compra, por lo que Mastantuono deberá regresar al conjunto español una vez concluido su periodo en Florencia. La operación responde principalmente a la intención del Real Madrid de que el futbolista tenga los minutos que no pudo encontrar durante su primera temporada en España.
La competencia por un puesto en el ataque madridista fue uno de los principales obstáculos para el argentino. Con múltiples alternativas en las posiciones ofensivas, Mastantuono no consiguió convertirse en una pieza habitual de la rotación, por lo que la cesión fue considerada una alternativa para favorecer su crecimiento.
El acuerdo también establece que Real Madrid y Fiorentina compartirán el pago de su salario, cercano a 3 millones de euros anuales, durante el periodo que permanezca en Italia.
Durante su primera campaña como jugador madridista, Mastantuono disputó 35 partidos y acumuló 1,484 minutos, aunque solamente fue titular en 17 encuentros. Su producción ofensiva se redujo a tres goles, números que estuvieron por debajo de las expectativas generadas tras su llegada procedente del futbol argentino.
La falta de continuidad también terminó afectando sus posibilidades con la selección argentina. Mastantuono no fue incluido por Lionel Scaloni en la convocatoria para el Mundial de 2026, pese a ser considerado uno de los jóvenes talentos con mayor proyección del futbol argentino.
A pesar de ello, el Real Madrid mantiene plena confianza en el potencial del futbolista. El club español desembolsó 63.2 millones de euros por su fichaje, una inversión que convirtió al argentino en uno de los traspasos más importantes de la historia de la institución.
Ahora, la Fiorentina será el escenario en el que Mastantuono buscará recuperar protagonismo, sumar minutos y demostrar las condiciones que llevaron al Real Madrid a realizar una apuesta económica tan importante por él. El objetivo del conjunto blanco es que el argentino regrese a España con mayor experiencia y preparado para competir nuevamente por un lugar en su plantilla.