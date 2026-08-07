Franco Mastantuono llega a la Fiorentina en busca de minutos que no ha tenido en el Real Madrid de Mourinho

La Fiorentina hizo oficial este viernes 7 de agosto la incorporación de Franco Mastantuono, quien continuará su desarrollo en la Serie A después de que el Real Madrid acordara su salida a préstamo. El mediapunta argentino, de apenas 18 años, tendrá en Italia una nueva oportunidad para adquirir experiencia y asumir un papel más importante.

El préstamo no contempla una opción de compra, por lo que Mastantuono deberá regresar al conjunto español una vez concluido su periodo en Florencia. La operación responde principalmente a la intención del Real Madrid de que el futbolista tenga los minutos que no pudo encontrar durante su primera temporada en España.

La competencia por un puesto en el ataque madridista fue uno de los principales obstáculos para el argentino. Con múltiples alternativas en las posiciones ofensivas, Mastantuono no consiguió convertirse en una pieza habitual de la rotación, por lo que la cesión fue considerada una alternativa para favorecer su crecimiento.