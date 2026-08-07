Jenni Hermoso deja Tigres Femenil: habría rescindido y apunta al Atlético de Madrid

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    Jenni Hermoso deja Tigres Femenil: habría rescindido y apunta al Atlético de Madrid
    Jenni Hermoso conquistó dos títulos y marcó 30 goles durante su etapa con Tigres Femenil. FOTO: REUTERS

La campeona del mundo quedaría como agente libre después de dos años con las Amazonas y podría comenzar una tercera etapa en España

La etapa de Jenni Hermoso con Tigres Femenil habría llegado a su final.

Reportes señalan que la campeona del mundo alcanzó un acuerdo con la directiva para rescindir anticipadamente el contrato que la vinculaba con las Amazonas hasta diciembre de 2026.

La negociación se habría cerrado en buenos términos y de común acuerdo, cuando todavía restaban seis meses de vínculo.

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Con ello, la delantera española de 36 años quedaría como agente libre y podría negociar su llegada a otro club sin que exista un traspaso.

Hasta ahora, Tigres no ha detallado públicamente las condiciones de la separación.

La salida comenzó a tomar forma semanas atrás. Hermoso participó como comentarista durante el Mundial de 2026 y, aunque después regresó a Monterrey, no se reincorporó a los entrenamientos.

Tampoco disputó el Campeón de Campeonas ante América ni apareció en el debut del Apertura 2026, cuando las felinas golearon 8-0 al Puebla.

¿A qué equipo llegaría Jenni Hermoso?

El Atlético de Madrid aparece como su destino más probable. La atacante volvería al club en el que inició su carrera profesional y viviría una tercera etapa con la camiseta rojiblanca, después de sus ciclos de 2004 a 2010 y de 2018 a 2019.

Sin embargo, todavía no existe un anuncio oficial sobre su próximo equipo.

¿Cómo le fue a Jenni Hermoso con Tigres Femenil?

Hermoso llegó a Tigres en enero de 2024 procedente de Pachuca y se convirtió en uno de los fichajes más mediáticos de la Liga MX Femenil.

Jenni cerraría su paso por el club con 91 partidos, 30 goles y dos trofeos: el Campeón de Campeonas de 2024 y el Apertura 2025, su primera corona de Liga en México.

La posible baja obliga al técnico Pedro Martínez Losa a reconfigurar su ataque en el arranque del Apertura 2026.

Tigres pierde experiencia, visión de juego y una referente internacional, mientras Hermoso se prepara para abrir un nuevo capítulo en España.

El movimiento marcaría el cierre de su ciclo en México.

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Alejandro Morteo

Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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